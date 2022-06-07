Кабмин России поддержал законопроект о контроле за иноагентами
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, в отзыве к документу отмечается, что законопроект обязывает маркировать материалы, производимые или распространяемые иноагентами.
В кабмине предложили дополнить законопроект положением о правах правительства «по установлению требований к форме и порядку размещения такого указания».
Также указано, что в документе не определён перечень информации, распространение которой может повлечь за собой присвоение статуса иноагента.
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров ранее предложил ужесточить наказание для физлиц-иноагентов за распространение ложной информации о российской армии.
До этого в Думе предложили запретить иноагентам инвестировать в стратегические предприятия.