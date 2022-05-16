В Госдуме предложили ужесточить наказание для иноагентов за дезинформацию о военных

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ужесточить наказание для физлиц-иноагентов за распространение ложной информации о российской армии. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что проведение специальной военной операции на Украине сопровождается массовым распространением ложной информации относительно действий Вооружённых сил Российской Федерации.

Далеко не последнюю роль в данной кампании по распространению дезинформации, по его словам, играют сегодня граждане, ранее признанные в соответствии с законодательством выполняющими функцию иностранного агента.

В настоящее время ч. 1 ст. 207.3 Уголовного кодекса России за данные действия предусмотрено наказание в виде штрафа от 700 тыс. до 1,5 млн рублей либо лишения свободы сроком до трёх лет и т. д.

Во второй части данной статьи предусмотрены отягчающие обстоятельства, которые влекут ужесточение наказания до штрафа в размере от 3 до 5 млн рублей либо лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Среди прочего такими обстоятельствами считаются совершение преступления из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору и т. п.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ч. 2 ст. 207.3 в части включения в перечень лиц и обстоятельств, отягчающих наказание по настоящей статье, граждан, признанных выполняющими функцию иностранного агента», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили запретить иноагентам инвестировать в стратегические предприятия.