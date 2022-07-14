Путин подписал закон о контрмерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом

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Президент России Владимир Путин подписал закон о контрмерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом.
Путин подписал закон о контрмерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, генпрокурор России и его заместители, в частности, имеют право принимать решение о запрете деятельности иностранных медиа в России, а также приостанавливать лицензию российских СМИ за публикацию недостоверных сведений сроком до трёх месяцев (до полугода при повторном нарушении).

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt.

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