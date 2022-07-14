Президент России Владимир Путин подписал закон о контрмерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, генпрокурор России и его заместители, в частности, имеют право принимать решение о запрете деятельности иностранных медиа в России, а также приостанавливать лицензию российских СМИ за публикацию недостоверных сведений сроком до трёх месяцев (до полугода при повторном нарушении).

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt.