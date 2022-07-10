Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt
- РИА Новости
«Ограничение доступа: ограничивается к сайту», — говорится в реестре.
Как уточняется, доступ был ограничен в соответствии с «нарушением закона в части ст. 15.3 и 15.3-1».
Эта мера распространяется на ресурсы, содержащие призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности, недостоверную общественно значимую информацию.
Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкого таблоида Bild.