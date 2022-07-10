Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt. Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам.

«Ограничение доступа: ограничивается к сайту», — говорится в реестре.

Как уточняется, доступ был ограничен в соответствии с «нарушением закона в части ст. 15.3 и 15.3-1».

Эта мера распространяется на ресурсы, содержащие призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности, недостоверную общественно значимую информацию.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкого таблоида Bild.