В России заблокировали доступ к сайтам таблоида Bild и Невзорова

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайтам немецкого таблоида Bild и журналиста Александра Невзорова.

Об этом свидетельствуют данные сервиса для проверки блокировки сайтов.

«Наличие сайта сети «Интернет» в Реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в сети «Интернет», — отмечается на портале РКН.

22 марта стало известно, что СК России возбудил уголовное дело в отношении Александра Невзорова по делу о распространении фейков о действиях ВС России.