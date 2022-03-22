СК возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова

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Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова.
СК возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова

«В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС России)», — говорится на сайте СК.

По данным следствия, Невзоров 9 и 19 марта в соцсетях опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в Мариуполе.

Следствием принимаются меры для установления местонахождения Невзорова.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия», рассказал в беседе с RT, что отправил обращение на имя генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить публикации журналиста Александра Невзорова на экстремизм.

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