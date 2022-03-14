Депутат Госдумы Хамзаев просит Генпрокуратуру проверить публикации Невзорова на экстремизм
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«С конкретными ссылками за последние две недели — то, что Невзоров у себя публиковал в своём официальном аккаунте YouTube, где он оскорбляет русских, русскую культуру, Россию в целом. Потом он доводит до абсурда то, что происходит сегодня в целом в стране», — подчеркнул депутат в беседе с RT.
Хамзаев добавил, что журналист также называет «сепаратистскими» действия Вооружённых сил России на Украине.
«Марафон фейковых заявлений экстремистского толка», — заявил он.
Парламентарий отметил необходимость провести проверку и привлечь Невзорова к ответственности «по всей строгости закона».
Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем рассказал о целях и задачах российской специальной операции на Украине.