Депутат Госдумы Хамзаев просит Генпрокуратуру проверить публикации Невзорова на экстремизм

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал в беседе с RT, что он отправил обращение на имя генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить публикации журналиста Александра Невзорова на экстремизм.

«С конкретными ссылками за последние две недели — то, что Невзоров у себя публиковал в своём официальном аккаунте YouTube, где он оскорбляет русских, русскую культуру, Россию в целом. Потом он доводит до абсурда то, что происходит сегодня в целом в стране», — подчеркнул депутат в беседе с RT.

Хамзаев добавил, что журналист также называет «сепаратистскими» действия Вооружённых сил России на Украине.

«Марафон фейковых заявлений экстремистского толка», — заявил он.

Парламентарий отметил необходимость провести проверку и привлечь Невзорова к ответственности «по всей строгости закона».

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем рассказал о целях и задачах российской специальной операции на Украине.