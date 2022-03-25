Бастрыкин: СК России расследует более десяти дел по статье о фейках про ВС

Следственный комитет России расследует более десяти уголовных дел по новой статье УК России о наказании за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах России.

Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Следственными органами уже расследуется более десяти уголовных дел по таким фактам. Санкции новых статей Уголовного кодекса очень суровы и, полагаю, будут способствовать минимизации неправдивой информации и её негативного влияния на широкую аудиторию», — заявил Бастрыкин.

Он назвал новый закон о наказании за распространение фейков о российской армии очень своевременным.

Первый арестованный по новой статье УК России за распространение фейков о ВС России, сотрудник ГУ МВД по Москве Сергей Клоков частично признал вину.

Как отмечал зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев, противодействие распространению фейков о Вооружённых силах России требует усиленного контроля.