ОНК: первый арестованный по новой статье УК о фейках про армию частично признал вину
- РИА Новости
«Члены комиссии посетили в ИВС Сергея Клокова, он с 17 марта помещён туда, сейчас содержится в двухместной камере и заявил правозащитникам, что частично признаёт вину», — сказал представитель комиссии.
Клоков также рассказал, что до ареста работал в ГУ МВД Москвы водителем.
Клоков женат, у него двое детей, отец проживал на Украине, но после начала специальной военной операции российских войск уехал в Германию.
По данным источника RT, знакомого с ходом дела, Клоков обвиняется в пересылке заведомо ложных сообщений одного из Telegram-каналов о действиях ВС России в ходе военной специальной операции на Украине.