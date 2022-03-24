ОНК: первый арестованный по новой статье УК о фейках про армию частично признал вину

Сотрудник ГУ МВД по Москве Сергей Клоков, первый арестованный по новой статье УК России о наказании за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России, частично признал вину. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Члены комиссии посетили в ИВС Сергея Клокова, он с 17 марта помещён туда, сейчас содержится в двухместной камере и заявил правозащитникам, что частично признаёт вину», — сказал представитель комиссии.

Клоков также рассказал, что до ареста работал в ГУ МВД Москвы водителем.

Клоков женат, у него двое детей, отец проживал на Украине, но после начала специальной военной операции российских войск уехал в Германию.

По данным источника RT, знакомого с ходом дела, Клоков обвиняется в пересылке заведомо ложных сообщений одного из Telegram-каналов о действиях ВС России в ходе военной специальной операции на Украине.