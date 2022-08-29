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Власти Японии заявили, что с обеспокоенностью следят за военными учениями «Восток-2022»

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Правительство Японии с обеспокоенностью следит за проведением стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». Об этом сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«После того как Минобороны России 26 июля объявило о проведении учений в районе, включающем в себя четыре северных острова, мы по дипломатическим каналам выразили протест российской стороне, поскольку это не соответствует нашей позиции по этим островам», — цитирует его ТАСС.

По словам Мацуно, Япония обеспокоена проведением этих учений и продолжает следить за действиями российских военных.

Учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в учениях «Восток-2022» примут участие более 50 тыс. военных.

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