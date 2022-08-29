В учениях «Восток-2022» примут участие более 50 тысяч военных

В стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Восток-2022» примут участие более 50 тыс. человек, сообщили в Минобороны России.

«Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также планируется задействовать более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнёров.

Учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.