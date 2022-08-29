Минобороны России: с 1 по 7 сентября состоятся учения «Восток-2022»
«На СКШУ «Восток-2022» будут отработаны вопросы обеспечения военной безопасности в Восточном регионе», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что учения пройдут на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
Целью СКШУ обозначено усовершенствование навыков командиров по управлению войсками при отражении агрессии на Восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне.
Ранее артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа провели учения на Сахалине.
Как передавало ФАН, на полигоне Хмелёвка в Калининградской области прошли учения морских пехотинцев Балтийского флота со стрельбами.