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Tagesspiegel: США и ЕС обеспокоены растущим военным сотрудничеством России и Китая

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Растущее военное сотрудничество России и Китая беспокоит власти Соединённых Штатов и Европейского союза. Об этом говорится в материале газеты Der Tagesspiegel.

Отмечается, что обеспокоенность Запада связана в том числе с российскими стратегическими учениями «Восток-2022» с участием военного контингента из КНР.

«Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом», — заявила эксперт по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке.

В статье подчёркивается, что интеграция России и Китая является вызовом для современного мирового порядка.

Учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в учениях примут участие более 50 тыс. военных.

Заместитель министра обороны России Александр Фомин отметил, что учения «Восток-2022» не направлены против конкретных стран или военных союзов.

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