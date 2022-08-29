Минобороны России: учения «Восток-2022» не направлены против конкретных стран и блоков

Учения «Восток-2022» не направлены против конкретных стран или военных союзов. Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

По его словам, основной задачей учений является проработка действий, направленных на обеспечение безопасности России и её союзников в зоне ответственности Восточного военного округа.

«Учение не направлено против каких-либо конкретных государств или военных союзов и носит сугубо оборонительный характер», — приводит его слова РИА Новости.

Учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в учениях примут участие более 50 тыс. военных.

Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония с обеспокоенностью следит за военными учениями «Восток-2022».