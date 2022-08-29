Минобороны России: учения «Восток-2022» не направлены против конкретных стран и блоков
По его словам, основной задачей учений является проработка действий, направленных на обеспечение безопасности России и её союзников в зоне ответственности Восточного военного округа.
«Учение не направлено против каких-либо конкретных государств или военных союзов и носит сугубо оборонительный характер», — приводит его слова РИА Новости.
Учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
Всего в учениях примут участие более 50 тыс. военных.
Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония с обеспокоенностью следит за военными учениями «Восток-2022».