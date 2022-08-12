От аэростата к Су-57: как создавалась и развивалась боевая авиация России

110 лет назад в Российской империи была сформирована специальная воздухоплавательная часть под командованием генерал-майора Михаила Шишкевича. Создание этого подразделения считается символической точкой отсчёта в истории отечественной боевой авиации. В последние годы империи она состояла из аэростатов, бомбардировщиков типа «Илья Муромец» и истребителей. Тяжёлые испытания на долю ВВС выпали в годы Великой Отечественной войны. Однако в это время был сформирован задел для создания уникальных машин, средств поражения и бортовой электроники. Сегодня в состав Воздушно-космических сил России входят как новые самолёты, так и глубоко модернизированная советская авиатехника. По мнению экспертов, в конфликтах последних лет ВКС демонстрируют хорошие результаты боевого применения.

12 августа 1912 года приказом по Военному ведомству №397 в Российской империи была сформирована специальная воздухоплавательная часть. Начальником подразделения был назначен генерал-майор Михаил Шишкевич.

Вопросы развития военной авиации тогда находились в ведении Главного управления Генерального штаба. К началу Первой мировой войны в российской армии насчитывалось 39 авиаотрядов. Самолётный парк включал в себя 263 аппарата, воздухоплавательный — 15 дирижаблей и 46 привязных змейковых аэростатов.

В 1997 году эта дата — 12 августа — была установлена как праздничная для всех специалистов, причастных к Военно-воздушным силам России.

Для разведки и ударов

Появлению отечественных ВВС предшествовала научная и экспериментальная работа, которая проводилась в Российской империи с начала XIX века.

В 1804 году в воздух был поднят первый отечественный аэростат — простейший летательный аппарат, принцип действия которого основан на законе Архимеда. А уже через восемь лет, в ходе Отечественной войны 1812 года, едва не произошло первое боевое применение воздушного судна.

Находившийся на русской службе немецкий изобретатель Франц Леппих предложил оснастить аэростат пороховыми ящиками и сбросить их на французские эскадроны. Однако инженер допустил серьёзные ошибки при проектировании уникального для своего времени изделия и не смог поднять его в воздух.

Самолёт Воздушного флота Российской империи

© Министерство обороны РФ

Интерес к развитию военного воздухоплавания в России вернулся в Крымскую кампанию 1853—1856 годов, когда Иван Мацнев, по сути, выступил с той же инициативой, что и Леппих. Однако Николай I отказал изобретателю, назвав его проект «не рыцарским способом ведения войны».

Значительный рывок в развитии отечественной авиации произошёл после создания в 1869 году постоянно действующей комиссии для обсуждения вопросов применения воздухоплавания в военных целях. В 1885 году в империи была сформирована первая штатная кадровая команда воздухоплавателей.

Боевое крещение отечественные летательные аппараты получили в ходе русско-японской войны. Находившиеся на вооружении аэростаты успешно применялись для разведки и навигации.

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Незадолго до Первой мировой воздушный флот России получил свой первый бомбардировщик. Разработанный под руководством Игоря Сикорского самолёт был назван «Илья Муромец». Боеприпасы подвешивались как внутри, так и снаружи корпуса воздушного судна. Максимальная скорость бомбардировщика достигала 130 км/ч, практический потолок — 3,2 км, продолжительность полёта — более четырёх часов.

В годы войны с Германией и Австро-Венгрией самолёты типа «Илья Муромец» составляли основу тяжёлой авиации России. Они использовались для выполнения разведывательных и ударных задач в глубоком тылу противника.

Большой вклад русские авиаторы внесли в успех операции по взятию крепости Перемышль в 1914—1915 годах.

Бессмертный подвиг в период Первой мировой совершил штабс-капитан Пётр Нестеров. 8 сентября 1914 года он впервые в мире ценой собственной жизни уничтожил воздушным тараном самолёт противника.

Наряду с бомбардировочной в годы Первой мировой войны стала развиваться истребительная авиация, а также войска воздушной обороны (будущие войска ПВО). В общей сложности в 1914—1917 годы русские лётчики выполнили около 50 тыс. боевых вылетов.

«Огромный рывок»

С приходом к власти большевиков большое значение для восстановления и совершенствования отечественных ВВС имели проекты Николая Поликарпова, Андрея Туполева, Бориса Черановского, Александра Яковлева, Сергея Ильюшина, Аркадия Швецова, Анатолия Бессонова.

Как отметил в беседе с RT заслуженный лётчик РФ Владимир Попов, советское руководство осознавало возрастающее значение ВВС в оборонительных и наступательных операциях. По словам эксперта, с появлением мощной индустриальной базы в 1930-е годы СССР смог обзавестись большим количеством боевых машин, но не решил ряд насущных проблем.

«Довоенная индустриализация создала фундамент, без которого было немыслимо формирование ВВС. Конечно, не всё проходило гладко. Например, СССР не хватало собственных двигателестроительных технологий, в связи с чем приходилось копировать западные агрегаты. Были проблемы с запчастями, налаживанием производства новых самолётов, подготовкой лётного состава», — констатировал Попов.

Советские бомбардировщики Пе-2

РИА Новости

© Леонид Коробов

Советский Союз встретил нападение нацистской Германии, имея более 22 тыс. самолётов. Однако большая часть из них уступала по тактико-техническим характеристикам немецким машинам. Кроме того, в первые два дня войны люфтваффе нанесли массированные удары по приграничным аэродромам. В результате противник захватил господство в воздухе, а Красная армия практически лишилась авиационной поддержки.

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Тем не менее довоенные усилия отечественной промышленности не были напрасными. Так, летом 1940 года парк советских ВВС пополнил легендарный пикирующий бомбардировщик Пе-2, а в январе 1941-го — штурмовик Ил-2, который нацисты за высокие боевые качества прозвали «чёрной смертью».

Уже в годы Великой Отечественной значительный прогресс был сделан в совершенствовании истребительной авиации. ВВС Красной армии обзавелись новейшими машинами Семёна Лавочкина (Ла-5, Ла-7) и Александра Яковлева (Як-3, Як-7, Як-9). Правда, по причине дефицита алюминия советские истребители строились в основном из дерева и полотна с металлическим каркасом.

Во время войны удалось решить проблему обеспечения авиации двигателями. В 1943 году советская промышленность могла выпускать практически всю номенклатуру моторов. Причём средняя мощность каждого агрегата возросла в 1,5 раза.

«В период Великой Отечественной был совершён огромный рывок в авиационной сфере и смежных отраслях промышленности, появились невероятно талантливые инженерные коллективы, лётные школы, были сделаны первые шаги в создании воздушно-реактивных двигателей, позволяющих выходить на сверхзвуковые скорости», — подчеркнул Попов.

Адекватная стратегия

Помимо создания реактивных силовых агрегатов, на завершающем этапе Великой Отечественной войны и после её окончания развитие получили бортовые радиолокационные станции (БРЛС). В 1950-е годы ВВС СССР оснащались комплексами «Торий», «Коршун», «Изумруд», «Сокол», «Сапфир». Часть из них были усовершенствованы и устанавливались на самолёты четвёртого поколения.

БРЛС считается «мозгом» пилотируемого летательного аппарата. Это изделие позволяет получать информацию об окружающей обстановке, воздушных и наземных целях. Отечественные инженеры непрерывно повышали дальность сканирования пространства, увеличивали количество фиксируемых объектов и качество обработки поступающих данных.

Сегодня наиболее продвинутый тип авиационного радара — радиолокационная станция с активной фазированной антенной решёткой (АФАР). Например, такой комплекс монтируется на истребитель пятого поколения Су-57.

Ещё одна важнейшая научно-техническая революция в истории отечественной авиации произошла с появлением бортового ракетного вооружения. Первым таким боеприпасом стала КС-1 «Комета», принятая на вооружение в 1953 году. Её носителями были стратегические бомбардировщики Ту-4 и Ту-16.

«Позднее ВВС СССР обзавелись широкой номенклатурой ракет «воздух — поверхность» и «воздух — воздух», авиабомбами, в том числе корректируемыми. Без достижений в эпоху холодной войны было бы невозможно создать ряд современных российских ракет, таких как сверхдальняя X-101/102 и гиперзвуковая аэробаллистическая ракета «Кинжал», — отметил в комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Кроме того, в период холодной войны в составе ВВС появилась стратегическая авиация в виде бомбардировщиков Ту-22, Ту-95 и Ту-160. Эти самолёты способны применять ядерные и обычные средства поражения по целям в глубоком тылу противника. Сейчас все эти машины проходят этап модернизации.

Также ведётся разработка «стратега» нового поколения ПАК ДА, который получит нетрадиционную для отечественной авиации аэродинамическую схему «летающее крыло». В перспективе это воздушное судно заменит Ту-160 и Ту-95МС.

В парке российской оперативно-тактической авиации ВКС наиболее совершенной машиной является Су-57. К преимуществам самолёта относят многофункциональность, невероятную манёвренность, низкий уровень радиолокационной заметности. До 2028 года Воздушно-космические силы РФ должны получить 76 таких истребителей.

Также высокие лётные качества и боевые характеристики отличают самолёты предыдущего поколения Су-35, Су-34, Су-25СМ3, которые применяются в ходе спецоперации на Украине.

«За счёт экспорта военная авиация России более-менее нормально пережила тяжелейшие 1990-е годы. И как только наше государство снова начало вкладывать в неё деньги, войска тут же стали получать изготовленную с нуля авиатехнику и модернизированные версии советских машин. Появились новые авиационные средства поражения и изделия бортовой электроники», — пояснил Корнев.

Как полагает Владимир Попов, Минобороны РФ выбрало адекватную стратегию развития ВКС, основанную на широком использовании ресурса выпущенной в СССР авиатехники при одновременном развитии проектов новых самолётов и БПЛА.

«Анализируя конфликты последних лет, можно сделать вывод, что имеющийся у нашей страны авиационный парк используется весьма эффективно. Хорошие результаты боевого применения демонстрируют советские машины и новые образцы авиатехники, такие как многофункциональные Су-35 и истребители-бомбардировщики Су-34», — подчеркнул Попов.