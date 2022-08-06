«Части постоянной готовности»: как развиваются железнодорожные войска России

В субботу, 6 августа, профессиональный праздник отмечают железнодорожные войска России. История специальных военных частей по охране и эксплуатации железной дороги началась в 1851 году, когда были созданы первые подразделения для охраны и эксплуатации Николаевской железной дороги, связывающей Москву и Санкт-Петербург. В настоящее время войска входят в состав сил материально-технического обеспечения ВС РФ и принимают непосредственное участие в СВО. По мнению экспертов, профессиональная работа воинов-железнодорожников позволяет российской армии проводить крупные военные операции, а сегодня — выполнять задачи на Украине.

6 августа в России отмечается День железнодорожных войск (ЖДВ). В этот день 171 год назад своим указом император Николай I утвердил Положение о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги.

Согласно этому документу, были созданы первые специальные воинские формирования для охраны и эксплуатации железной дороги: 14 отдельных военно-рабочих, две кондукторские и одна телеграфическая роты.

В 1870 году ЖДВ вошли в состав инженерных войск. Первое боевое крещение воины-железнодорожники получили в ходе Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Военнослужащие обеспечивали непрерывное перемещение армейских эшелонов по участку Бендеры — Галац.

Значительный вклад ЖДВ внесли в Первую мировую войну, во время которой железнодорожники построили около 300 км ширококолейных и до 4 тыс. км узкоколейных дорог. Кроме того, они восстановили более 4,6 тыс. км путей и проложили почти 5 тыс. км телефонно-телеграфных линий.

До Великой Отечественной формирования ЖДВ приняли участие в сражениях у озера Хасан (1938) и на реке Халхин-Гол (1939) с японскими милитаристами. Благодаря победе в этих двух конфликтах Красная армия смогла обезопасить дальневосточные рубежи СССР.

Настоящий подвиг железнодорожники совершили в период советско-финской войны (1939—1940). В суровых зимних условиях, на заболоченной местности части ЖДВ смогли проложить важную для снабжения советских группировок артерию Петрозаводск — Суоярви протяжённостью 132 км.

Трудно переоценить вклад воинов-железнодорожников в освобождение СССР и последующий разгром нацистской Германии. В тяжелейшие годы Великой Отечественной они восстановили и построили заново свыше 120 тыс. км путей и возвели около 3 тыс. мостов.

Вместе с народом

В послевоенный период железнодорожные войска помогали советскому народу восстанавливать повреждённые магистрали и строить новые железнодорожные артерии. С 1974 по 1989 год ЖДВ принимали активное участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали. Личный состав воинских формирований уложил около 1,5 тыс. км главного пути, построил 1227 мостов и других сооружений.

Мужество и профессионализм проявили ЖДВ при ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф, в том числе на Чернобыльской АЭС.

Воины-железнодорожники, работавшие на укладке последнего звена восточного участка БАМа

РИА Новости

© Игорь Михалев

Малоизвестным подвигом советских воинов-железнодорожников является восстановление Сахалинской железной дороги, разрушенной мощнейшим тайфуном «Филлис» в 1981 году. Тогда стихия повредила несколько десятков крупных мостов и сотни километров железнодорожного полотна, часть строений унесло в море.

Подразделения ЖДВ были переброшены на остров из Уссурийска и Владивостока. С их помощью в короткие сроки удалось выполнить громадный объём работ по восстановлению уничтоженной тайфуном инфраструктуры.

Оперативность, профессионализм и самоотверженность железнодорожных войск ярко проявились и в ликвидации последствий ЧП на подъезде к станции «Арзамас-1» (Нижегородская область) в июне 1988 года. В этом месте в трёх вагонах грузового поезда сдетонировало свыше 100 т взрывчатых веществ, предназначенных для геологов, строителей и горняков.

По данным Минобороны, жертвами трагедии стал 91 человек, в том числе 17 детей, более 800 человек получили ранения. Несмотря на огромные разрушения, воины-железнодорожники быстро расчистили 15 тыс. кубометров завалов, уложили 850 м главного пути и заменили 500 м деформированных рельсов. Движение по магистрали было полностью восстановлено на четвёртые сутки.

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Ещё один похожий инцидент произошёл 4 октября 1988 года на станции Свердловск-Сортировочный (сейчас Екатеринбург-Сортировочный). Состав, перевозивший 46,8 т тротила и 40 т гексогена, покатился под уклон и врезался в стоявший на путях товарный поезд с углём.

Взрыв был настолько сильным, что образовалась воронка диаметром 40 м и глубиной 8 м. На немедленное восстановление разрушенного полотна были брошены формирования ЖДВ, которые уже через четыре часа после детонации восстановили движение пассажирских поездов.

После распада СССР воины-железнодорожники приняли участие в двух контртеррористических операциях на Северном Кавказе. В 1994—1996 годах ЖДВ России восстановили более 24 км верхнего строения пути, 77 км линий связи, 67 км линий электроснабжения и 11 искусственных сооружений.

В августе 1999 года формирования железнодорожных войск были привлечены к транспортному обеспечению федеральных сил в ходе второй чеченской кампании. ЖДВ восстановили более 18 км верхнего строения пути, проложили десятки километров контактной сети, линий связи и электроснабжения, а также реконструировали мосты через реки Аксай, Большой Шаудон, Сунжа, Прорва, Терек, Белка и Джалка.

Военнослужащие ЖДВ РФ на разминировании путей

© Минобороны России

Развитие железнодорожных войск неразрывно связано с историей России, вооружённых сил и железнодорожного транспорта страны.

«Все эти годы военные железнодорожники вносили и вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и развитие её транспортной инфраструктуры», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Специальные войска

В настоящее время ЖДВ представляют собой род специальных войск в составе сил материально-технического обеспечения ВС РФ. Их основное назначение остаётся неизменным: техническое прикрытие, восстановление, заграждение и разминирование железнодорожных путей. За последние годы военные железнодорожники сдали в эксплуатацию 1,5 тыс. км путей.

В 2021 году десять бригад ЖДВ приступили к модернизации северо-восточной хорды Байкало-Амурской магистрали. Работы ведутся на участке Улака — Февральск протяжённостью 340 км и должны завершиться в 2025 году.

Проект имеет огромное значение для увеличения транспортного потенциала Восточной Сибири и позволит РФ расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На сегодняшний день, по информации Минобороны РФ, выполнено более 2,5 млн кубометров земляных работ.

Также одной из главных задач железнодорожных войск является строительство наплавных мостов и других сооружений через крупные водные преграды, в том числе широкие полноводные реки.

Летом 2020 года военнослужащие Западного военного округа в сжатые сроки восстановили мост через реку Колу. В начале июня сооружение рухнуло в тот момент, когда в период паводков его спешно пытались укрепить. Работа воинов-железнодорожников позволила предотвратить транспортную изоляцию Мурманска от остальной части России.

5 августа в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного управления ЖДВ генерал-лейтенант Олег Косенков заявил, что приоритетами железнодорожных войск являются дальнейшая оптимизация их состава и переход на новые образцы вооружения и техники.

«На современном этапе железнодорожные войска имеют продуманную, эффективную организационно-штатную структуру, состоящую из органов управления, соединений, воинских частей и организаций. Все соединения и части войск являются частями постоянной готовности», — отметил Косенков.

Железнодорожный эшелон с военной техникой

РИА Новости

© Сергей Пивоваров

В данный момент, как заявил генерал-лейтенант, воины-железнодорожники принимают непосредственное участие в специальной военной операции (СВО).

«Проявляя решительность и отвагу, личный состав железнодорожных войск занимается разминированием и восстановлением разрушенной железнодорожной инфраструктуры, обеспечивая бесперебойное продвижение воинских эшелонов по железным дорогам», — подчеркнул Косенков.

В июне Минобороны России сообщило, что во время СВО воины-железнодорожники используют специальный бронепоезд «Волга», предназначенный для технической разведки, разминирования, а также восстановления путей и малых искусственных сооружений.

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«Это настоящий бронепоезд, вооружённый, как говорится, до зубов. У бойцов стрелковое оружие — от автоматов до крупнокалиберных пулемётов. На вооружении также имеется зенитная установка», — говорится в комментарии военного ведомства.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев назвал оправданным возрождение практики применения бронепоездов на отдельных участках зон боевых действий, где есть железнодорожные магистрали.

«Главная функция бронепоезда — это охрана железнодорожного полотна и обеспечение нормального движения армейских эшелонов. Такая необходимость не исчезла, и теперь у воинов-железнодорожников появилось, казалось бы, ушедшее в прошлое транспортное средство», — сказал Корнев.

В свою очередь, редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин, говоря о спецоперации, проводимой ВС РФ на территории Украины, отметил в комментарии RT, что за более чем полуторавековую историю функционал ЖДВ не изменился.