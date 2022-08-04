«Лучшие по сравнению с аналогами характеристики»: каким будет новый российский многофункциональный беспилотник

Концерн «Алмаз-Антей» завершает разработку многофункционального лёгкого беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что новый дрон имеет компактные размеры и сможет развивать скорость до 120 км/ч. Новый БПЛА на 90% состоит из российских комплектующих, сообщили в компании. По словам аналитиков, сегодня в войсках есть высокая потребность в подобных БПЛА.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» запустил в опытное производство многофункциональный лёгкий беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В настоящее время уже разработано несколько типов БПЛА и ведётся их опытное производство, а также подготовка к выпуску установочной партии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что разработку беспилотника, который пока не получил названия, ведёт Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, входящий в «Алмаз-Антей». В пресс-релизе сообщается, что в данный момент предприятие завершает работы по созданию дрона. Планируется, что производство нового БПЛА будет развёрнуто на предприятиях концерна.

Новая разработка обладает высокой прочностью и малым весом благодаря применению современных материалов — карбона и наполненных полимеров, а также широкому «использованию аддитивных технологий при производстве её комплектующих».

По словам разработчиков, габариты нового беспилотника — 250 мм х 250 мм х 100 мм. Управлять БПЛА можно будет на расстоянии до 5 км. При этом дрон можно использовать вне зоны покрытия канала управления, предварительно загрузив в него маршрут полёта.

Максимальная высота полёта устройства составляет 3 км, а общая предельная протяжённость маршрута БПЛА достигает 20 км.

Как подчеркнули в «Алмаз-Антее», новый аппарат развивает скорость выше остальных серийных аппаратов данного класса — 120 км/ч. Кроме того, он «имеет лучшие по сравнению с аналогами характеристики по маневренности при низкой себестоимости», подчеркнули в концерне.

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Новый дрон можно будет эксплуатировать при высоких ветровых нагрузках и отрицательных температурах.

Отображение видео, управление БПЛА и ввод полётного задания могут осуществляться с мобильного телефона, планшета или ноутбука.

В новой разработке концерна предусмотрен режим управления от первого лица.

«БПЛА также поддерживают режим управления «First Person View», который позволяет использовать изделие для решения широкого круга задач. Заряжать эти беспилотники можно как от обычной розетки, так и от аккумулятора автомобиля», — указано в пресс-релизе компании.

В концерне сообщили, что доля отечественных комплектующих в изделии составит порядка 90%.

В ближайшее время БПЛА оснастят средствами идентификации принадлежности, зашифрованным каналом управления и закрытым каналом передачи видео. Каналы управления и передачи видео, построенные на базе собственных наработок предприятия, «обладают повышенной помехоустойчивостью с программным шифрованием», отмечают в компании «Алмаз-Антей».

«Устройство ввода ключа для передачи информации в бортовую часть сопрягается по стандартным USB-протоколам с компьютером или планшетом», — добавили в холдинге.

Пресс-служба «Алмаз-Антея» сообщила, что до конца 2022 года будет разработан собственный полётный контроллер с функцией идентификации и собственным программным обеспечением.

«На начало 2023 года запланирована разработка аппаратуры передачи данных канала управления и видеоинформации. В этот же срок планируется завершить локализацию производства БПЛА на предприятиях концерна», — указали в холдинге.

Перехватчик «Волк-18»

Стоит отметить, что это не первый компактный БПЛА, который разрабатывает «Алмаз-Антей». Ранее на протяжении нескольких лет концерн вёл разработку дрона-перехватчика «Волк-18». Однако в компании не уточняют, имеет ли эта разработка какое-либо отношение к новому беспилотнику.

«Волк-18» был впервые представлен публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Два года спустя на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2021 концерн продемонстрировал его модернизированную версию.

БПЛА «Волк-18» выполнен по схеме квадрокоптера — с четырьмя несущими винтами. Его размеры составляют 60 х 60 см при взлётной массе в 6 кг. Продолжительность полёта — 30 минут.

Беспилотник-перехватчик «Волк-18»

© Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Представленная в 2021 году версия «Волка-18» была оснащена новой оптико-локационной станцией, обеспечивающей повышенную дальность обнаружения целей, а также улучшенной системой управления, которая позволила автоматизировать его работу.

«Волк-18» предназначен для нейтрализации вражеских беспилотников. Он самостоятельно выполняет поиск, распознавание и селекцию целей, а также маневрирование и уничтожение дронов. Оператор же только подтверждает решение об атаке.

В феврале 2021 года сообщалось, что испытания «Волка-18» завершены. Компания планировала в 2021-ом приступить к государственным испытаниям, однако об их ходе в открытых источниках информации нет.

«Потребность в таких дронах огромная»

По словам аналитиков, спецоперация по защите Донбасса выявила высокую эффективность компактных дронов.

«Дрон позволяет наблюдать сверху укрепления противника, видеть реальное количество сил, которое противник использует при обороне того или иного объекта, определять местонахождение бронетехники, артиллерии, складов с боеприпасами», — пояснил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Украине на южном направлении, у готового к запуску беспилотного разведывательного аппарата «Орлан-10»

РИА Новости

Ранее с такой точкой зрения в интервью RT выступил и главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. По его словам, «СВО наглядно показала высокую востребованность лёгких мультироторных беспилотников».

Как подчеркнул Юрий Кнутов, такие небольшие по габаритам БПЛА позволяют на поле боя спасать жизни солдатам.

«Они помогают беречь жизни солдат и добиваться успеха меньшей кровью. Это доказано и в ходе СВО, и во время боевых действий в Сирии. Такой БПЛА позволяет определить место засады и угрозы, которые могут возникнуть бронетехнике. Можно вычислить местонахождение артиллерии противника и тем самым своевременно подавить эти огневые точки огнём. БПЛА намного упрощают проведение СВО и позволяют добиваться решения многих наступательных задач в разы эффективнее», — полагает специалист.

Юрий Кнутов добавил, что в современных военных конфликтах нередко используются даже гражданские мультикоптеры. Одним из их преимуществ является невысокая цена.

«Гражданские дроны стоят относительно недорого, что является важным фактором, так как такие беспилотники, как правило, сбиваются очень быстро и служат не так долго. Его можно сбить даже автоматной очередью, не говоря уже о применении пулемётов. Отсюда очень высокая потребность в большом количестве БПЛА», — говорит аналитик.

В свою очередь, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что отечественные предприятия ВПК сейчас работают над тем, чтобы насытить войска беспилотниками.

«У нас много моделей БПЛА и многие из них уже работают на поле боя. Это и «Иноходец», и «Форпост», и «Орлан-10». Буквально недавно был применён БПЛА «Ласточка». Это говорит о том, что РФ вводит в бой все те наработки по БПЛА, которые были сделаны до начала СВО. Поэтому любой БПЛА, который способен работать в условиях боевых действий, будет приносить пользу нашей армии», — заявил эксперт в разговоре с RT.