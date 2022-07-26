«Вопрос стратегической безопасности»: как продвигается процесс импортозамещения для Sukhoi Superjet и МС-21

Холдинг «Росэлектроника» разработал вакуумные высокочастотные выключатели для бортовой аппаратуры пассажирских самолётов Sukhoi Superjet и МС-21. Эти компоненты были созданы для замены американских комплектующих в рамках импортозамещения. Ранее зарубежные композитные материалы были заменены на российские аналоги в проекте МС-21. Помимо этого, оба самолёта получат отечественные двигатели ПД-8 и ПД-14. По словам аналитиков, технологический уровень российских предприятий позволяет сегодня создавать комплектующие, которые по качеству не уступают западным образцам. Эксперты отмечают, что способность самостоятельно производить авиатехнику — это вопрос стратегической важности для РФ.

Специалисты холдинга «Росэлектроника» разработали электронные компоненты для бортовой аппаратуры радиосвязи пассажирских самолётов Sukhoi Superjet и МС-21, сообщили в пресс-службе компании, входящей в госкорпорацию «Ростех».

Речь идёт о вакуумных высокочастотных выключателях поляризованного типа. Как пояснили в компании, они предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования.

Устройства были созданы пензенским Научно-исследовательским институтом электронно-механических приборов (НИИЭМП) по заказу нижегородского Научно-производственного предприятия «Полёт» для замены изделий американского производства.

«Технические параметры новых устройств позволяют полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи», — говорится в пресс-релизе «Росэлектроники».

Кабина МС-21

© Виктор Молодцов/«Ростех»

По словам разработчиков, новая линейка высокочастотных выключателей отличается повышенной устойчивостью к вибрационным нагрузкам. Отмечается, что изделия уже успешно прошли испытания в составе бортовой аппаратуры связи и могут быть использованы в гражданской авиации.

«Использование разработанных НИИЭМП вакуумных высокочастотных выключателей в составе бортовой аппаратуры радиосвязи позволит полностью отказаться от аналогичных изделий американских производителей Jennings Technology и Kilovac, увеличит срок службы и повысит надёжность связного оборудования. На сегодняшний день предприятие планирует выпускать для нужд НПП «Полёт» 1500 таких устройств ежегодно», — сообщил генеральный директор НИИЭМП Вячеслав Зуев.

Он добавил, что в случае необходимости предприятие может кратно увеличить объёмы выпуска электронных компонентов.

Импортозамещённые МС-21 и Superjet

Напомним, головной разработчик узкофюзеляжного пассажирского самолёта МС-21 — корпорация «Иркут». Это первая машина такого типа, полностью созданная в постсоветской России. Как отмечали в «Ростехе», семейство МС-21 относится к ближне- и среднемагистральным узкофюзеляжным авиалайнерам — самому массовому сегменту пассажирских самолётов в мире.

Изначально предполагалось, что часть комплектующих на МС-21, по крайней мере на первых порах, будет закупаться у иностранных компаний — к примеру, американские двигатели Pratt & Whitney (PW140). В дальнейшем должна была появиться версия МС-21 с российскими ПД-14. При этом, согласно первоначальным планам, заказчик при заключении контракта мог выбирать марку силовой установки.

Двигатель ПД-14

globallookpress.com

© UAC

Кроме того, часть композитных материалов и авионики для самолёта также закупалась за рубежом.

Однако западные санкции помешали продолжить сотрудничество с зарубежными компаниями, и российским предприятиям пришлось налаживать производство необходимых материалов и комплектующих в РФ.

Так, в 2018 году западные производители отказались поставлять в Россию композиты, которые в конструкции МС-21 составляют порядка 40%.

Также по теме Испытание вулканическим пеплом: как проходит сертификация российского двигателя ПД-14 Объединённая двигателестроительная корпорация провела испытания новейшего отечественного авиационного мотора ПД-14 в условиях...

В ответ на это начались работы по созданию специальных отечественных композитов. В процессе участвовали институты Российской академии наук, МГУ, Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Менделеева, компании «Росатома», Всероссийский научно-исследовательский институт (ВИАМ) и АО «АэроКомпозит-Ульяновск».

В итоге в конце 2021 года в воздух поднялся первый МС-21-300 с полностью российским композитным крылом.

Новый виток западных санкций, последовавший за началом специальной военной операции на Украине, заставил отечественных разработчиков ускорить и расширить процесс импортозамещения.

Так, в марте стало известно, что МС-21 серийно будет выпускаться только с российским двигателем ПД-14. Об этом сообщил занимавший на тот момент пост вице-премьера Юрий Борисов. Позднее он также заявил, что на МС-21 предстоит заменить свыше 80 импортных систем и агрегатов.

По словам вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, начало производства импортозамещённой версии российского самолёта МС-21 ожидается в 2024 году.

Несколько иная ситуация сложилась с российским ближнемагистральным узкофюзеляжным лайнером Sukhoi Superjet. Этот самолёт уже более десяти лет эксплуатируется различными авиакомпаниями. Первый полёт с пассажирами он совершил ещё в 2011 году. А по результатам 2019-го, согласно данным Транспортно-клиринговой палаты, на SSJ-100 пришлось свыше 51% суммарного пассажирооборота, выполненного российскими авиакомпаниями на всех гражданских региональных реактивных и турбовинтовых самолётах.

Sukhoi Superjet-100

Gettyimages.ru

© Sefa Karacan/Anadolu Agency

Superjet создавался в широкой кооперации с иностранными компаниями. Сейчас же в рамках импортозамещения готовится новая модификация SSJ-100 на базе российских комплектующих. Новый самолёт получил название SSJ New.

Одним из главных изменений в конструкции воздушного судна станет замена двигателя SaM146 на ПД-8. SaM146 выпускался совместным предприятием рыбинского ПАО «ОДК-Сатурн» и французской корпорации Safran Aircraft Engines, а ПД-8 создаётся исключительно российскими предприятиями.

Также по теме «Визитная карточка своего поколения»: какую роль советский истребитель МиГ-23 сыграл в истории боевой авиации 55 лет назад первый полёт совершил серийный фронтовой истребитель МиГ-23. Его отличительной чертой стало крыло с изменяемой...

В апреле Денис Мантуров сообщил, что полностью импортозамещённый Superjet появится в конце 2023 года.

«По мере завершения программы импортозамещения будет возможность запустить полностью импортозамещённую версию. Если брать Superjet, то это в конце следующего года произойдёт, когда у нас появится полностью российский двигатель ПД-8 и замещённые все 27 систем, которые были импортного происхождения», — сказал он в эфире «Соловьёв.LIVE».

«Один из краеугольных камней экономики»

По словам аналитиков, российским специалистам необходимо проделать большую работу по замене импортных комплектующих.

«Если брать Superjet, то там достаточно большая номенклатура продукции была импортной. Проект МС-21 реализовывался уже немного иначе: стало ясно, что нельзя делать ставку на импортные комплектующие, причём не только из-за санкций, но и из-за коммерческой составляющей. Поэтому в МС-21 номенклатура иностранных изделий меньше, но она всё равно есть. Однако можно ожидать, что в течение ближайших двух лет все работы по импортозамещению будут завершены», — отметил в беседе с RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Он добавил, что после перехода на российские комплектующие МС-21 и Superjet будут отвечать всем современным требованиям.

«Отечественные разработчики поставили задачу сделать комплектующие не хуже западных аналогов. И к счастью, на сегодняшний день технологический уровень наших предприятий настолько подрос, что мы можем делать аналогичные изделия не только не хуже по характеристикам и надёжности, но ещё и дешевле западных образцов», — сказал аналитик.

Презентация двигателя ПД-8 в рамках МАКС-2021

РИА Новости

© Алексей Майшев

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что после реализации программы импортозамещения Россия сможет поставлять отечественные самолёты на международный рынок.

«В будущем развитие нашей авиаотрасли позволит насытить не только свой рынок, но и экспортировать самолёты. У нас есть в этом отношении положительный опыт — Советский Союз достаточно успешно продавал самолёты. Наши машины пользовались спросом в странах Африки, Латинской Америки и Азии. Этот рынок и сегодня достаточно большой, так что мы могли бы на нём работать», — сказал собеседник RT.

По мнению Романа Гусарова, западные санкции в конечном счёте поспособствовали развитию отечественной авиапромышленности.

Также по теме Эталон истребителя: как Су-27 стал символом отечественной авиации 40 лет назад в небо впервые поднялся серийный образец многоцелевого истребителя четвёртого поколения Су-27, предназначенного для...

«Прогресс в авиационной отрасли не происходит быстро. Это очень длительный и дорогостоящий процесс, который занимает десятилетия. Мы в направлении импортозамещения двигались и ранее, но санкции действительно подтолкнули нас ускориться и с удвоенной силой двигаться по этому пути», — указал специалист.

Гусаров подчеркнул, что для России иметь собственную авиапромышленность — это вопрос стратегической безопасности.

«Собственное авиастроение — один из краеугольных камней всей экономики и государственности России. По масштабам территории мы не Румыния, не Венгрия, не Польша и даже не Германия. Если любая европейская страна в теории может существовать без авиации, то в России при её огромных масштабах без авиации вообще никуда», — отметил аналитик.

По его мнению, ситуация в авиаотрасли уже не вернётся к досанкционному периоду — риски стали слишком высоки: в любой момент России могут перекрыть поставки, и страна окажется без самолётов. Поэтому РФ нельзя делать ставку только на импортные машины или комплектующие, как это было раньше, считает эксперт.

«Россия просто обречена быть независимой в авиастроении и иметь собственную авиационную технику. Всю номенклатуру комплектующих с точки зрения экономической безопасности необходимо производить самостоятельно. Хорошо, что это осознание пришло и сейчас мы двигаемся в этом направлении», — подчеркнул Гусаров.

Аналогичного мнения придерживается и Юрий Кнутов. По его словам, России не стоит рассчитывать на отмену санкций в обозримой перспективе, поэтому развитие собственной авиационной промышленности — это единственный возможный выход из сложившейся ситуации.

«Санкции в ближайшее время с России не снимут, потому что здесь вопрос даже не в Украине, а в однополярной или многополярной модели развития мира. Мы выступаем за многополярную, а Запад — за однополярную. Значит, прийти к единому мнению невозможно и санкции будут сохраняться достаточно долгое время. Поэтому надо развивать своё производство», — заключил аналитик.