В России создали электронику для комплексов связи самолётов Sukhoi Superjet-100 и МС-21

В России создали электронику для комплексов связи российских гражданских самолётов Sukhoi Superjet-100 и МС-21, сообщили в пресс-службе холдинга «Ростех».

«Холдинг «Росэлектроника» разработал электронные компоненты для связного оборудования самолётов Superjet и МС-21. Технические параметры новых устройств позволяют полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи», — отметили в компании.

Как пишет РИА Новости, устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования.

Ранее в Минпромторге сообщили, что Россия в текущем году произведёт 19 самолётов SSJ-100, для этого есть необходимые зарубежные компоненты.