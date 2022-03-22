Глава Минпромторга Мантуров: Россия в 2022 году произведёт 19 самолётов SSJ-100

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Россия в текущем году произведёт 19 самолётов SSJ-100 — для этого есть необходимые зарубежные компоненты, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
Глава Минпромторга Мантуров: Россия в 2022 году произведёт 19 самолётов SSJ-100
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Не надо забывать про самолёт Sukhoi Superjet... На 19 бортов полностью имеется комплектация зарубежная, и до конца года будут исполнены контракты в объёме 19 машин», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, импортозамещённую версию SSJ-100 планируют сертифицировать в 2023 году, а поставки авиакомпаниям могут начаться с 2024 года.

Мантуров также о напомнил о так называемых белых хвостах — машинах, которые не были реализованы заказчиком. Глава Минпромторга отметил, что сейчас их доводят до лётной годности и в дальнейшем отправят в эксплуатацию.

Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что из более чем 1300 отечественных самолётов в российский авиареестр уже перевели свыше 800.

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