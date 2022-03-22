Минтранс России перевёл почти 800 отечественных самолётов в российский авиареестр
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«Перевели (в российский авиареестр. — RT) почти 800 машин. Страхуем их в российской страховой компании... «Потеряли» 78 машин», — цитирует его ТАСС.
Савельев пояснил, что на момент введения санкций у России было 1367 самолётов. 78 арестовали, за рубежом и они уже не вернутся в страну.
Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.
До этого Чехия, Литва, Австрия, Португалия, Германия, Дания, Канада, Франция, Кипр и ряд других стран объявили о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний.
28 февраля Росавиация в качестве ответных мер закрыла небо для авиакомпаний 36 государств. Позднее данный запрет был введён в отношении ещё нескольких стран.
В Министерстве транспорта России заявили, что зарубежные авиакомпании еженедельно тратят более $37,5 млн на облёт российской территории.