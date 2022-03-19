Минтранс рассказал о потерях зарубежных авиакомпаний из-за облёта России

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В Министерстве транспорта России заявили, что зарубежные авиакомпании еженедельно тратят более $37,5 млн на облёт российской территории.
Минтранс рассказал о потерях зарубежных авиакомпаний из-за облёта России
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По оценкам, дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) в условиях ограничения на использование воздушного пространства России составляют более $37,5 млн еженедельно», — отмечается в заявлении.

В Минтрансе указали, что это в итоге влечёт за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, что «неизбежно ложится на пассажиров и грузоотправителей».

28 февраля Росавиация в качестве ответных мер на запрет стран — членов ЕС на выполнение полётов российских самолётов закрыла небо для авиакомпаний 36 государств. Позднее данный запрет был введён в отношении ещё нескольких стран.

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