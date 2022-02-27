Португалия закрыла воздушное пространство для российских самолётов

Власти Португалии приняли решение закрыть воздушное пространство для российских самолётов.

«Португалия решила закрыть своё воздушное пространство для российских самолётов», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

🇵🇹🇺🇦Portugal decided to close its airspace to Russian airlines. We take this step in conjunction with our European partners and in response to Russia's aggression against Ukraine. — N Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) February 27, 2022

Ранее министр транспорта Канады Омар Альхабра заявил, что страна закрыла воздушное пространство для всех российских операторов.