«Десантники спасли Россию»: генерал-полковник Георгий Шпак рассказал RT, как в 1990-е удалось сохранить ВДВ

В День ВДВ бывший командующий самыми мобильными войсками России генерал-полковник в отставке Георгий Шпак в интервью RT поделился своими непраздничными мыслями. По его мнению, несмотря на боевые успехи десантников в ходе спецоперации на Украине, в СМИ и на телевизионных ток-шоу, словно по заказу, ведутся разговоры о том, что структура ВДВ и тактика их боевого применения якобы перестали отвечать требованиям времени. По словам генерала, «когда Советский Союз посыпался, десантники спасли Россию, и простить этого им не могут».

— Георгий Иванович, с праздником!

— Спасибо! Хочу с вашей помощью поздравить всех военнослужащих и ветеранов воздушно-десантных войск с праздником. Никто, кроме нас! Уверен, что мы сможем выстоять и в новой схватке.

— Вы говорите о спецоперации на Украине?

— Нет. Там всё понятно. Российская армия дожмёт Вооружённые силы Украины, как бы им ни помогал весь коллективный Запад. Дело времени. Меня начинают тревожить появляющиеся у нас в стране публикации и ведущиеся на телевизионных ток-шоу разговоры о том, что структура воздушно-десантных войск, их тактика боевого применения перестали отвечать требованиям времени. Как-то серией это начало идти, словно по заказу.

— Читал, видел. Утверждается, что при нынешнем насыщении боевых порядков средствами ПВО десантирование на парашютах в составе подразделений становится невозможным: самолёты будут сбиты на подлёте к месту выброски. О лёгкой бронетехнике ВДВ также много говорится, что с ней якобы оборону противника не пробить…

— Мне хочется верить, что всё это только умозаключения «диванных экспертов». Началась операция на Украине, и появилось много знатоков военного дела, которые не только профессионального образования не получили, но даже и солдатами в армии не служили. Только неучи могут попрекать ВДВ за то, что они и не должны делать. Катастрофическая глупость думать, что воздушно-десантные войска обязаны проламывать оборону противника или в обороне сдерживать натиск его танков. В первую очередь наш воздушный десант предназначен для боевых действий во вражеском тылу. Он должен захватывать и удерживать до подхода основных сил важные районы, нарушать систему военного управления, уничтожать командные пункты, ракетные установки и средства ПВО, военные базы.

С другой стороны, хорошо, если о ликвидации ВДВ рассуждают профаны. Но я предлагаю задуматься: кому в первую очередь это выгодно? Врагам. Когда Советский Союз посыпался, десантники спасли Россию, и простить этого им не могут. Сумгаит, Абхазия, Чечня — везде первыми приходили разгребать беду парни в голубых тельняшках. Это был единственный в стране «кулак», который смог предотвратить дальнейший распад нашего государства. Вот за это его и попытались в первый раз уничтожить между двумя чеченскими войнами.

© Фото из личного архива

— Десантники многих поколений связывают сохранение воздушно-десантных войск в середине 1990-х с вашим именем. Почему тогда хотели сократить и переподчинить ВДВ, кто был инициатором?

— Не знаю. Кто-то из самого близкого окружения президента Бориса Ельцина настойчиво продвигал эту идею. Аргументы были те же, что и сегодня: стратегические операции парашютно-десантные части при развитии средств противовоздушной обороны проводить не способны, авиадесантируемая боевая техника — легкобронированная, артиллерии — мало...

На практике поручили осуществить сокращение нашего рода войск тогдашнему министру обороны генералу Игорю Родионову. Он человек военный, взял под козырёк. Планировалось ВДВ резко сократить и на их базе создать воздушно-десантный корпус в составе трёх дивизий со штабом в Туле. Уже разрабатывались оргштатные мероприятия по сокращению и переформатированию ВДВ, передаче новообразованного корпуса в состав сухопутных войск.

— Как удалось предотвратить «убийство» ВДВ?

— Десантники не сдаются. Было трудно, но мы выстояли. Наши аргументы были доложены Верховному главнокомандующему, они были убедительными. Борис Ельцин принял решение сохранить ВДВ в качестве рода войск. Вторая чеченская война подтвердила правильность такого решения. Десантники сражались на самых важных направлениях. Они и сейчас на острие.

— Как наши ВДВ выглядят в сравнении с коллегами по боевому предназначению в мире?

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— На посту командующего Воздушно-десантными войсками России я неоднократно встречался с американскими генералами. Официально заявляю, они мне прямо говорили, что завидуют нам: технике, тактике, боевому настрою солдат. Посмотрите, пока у нас вновь разводят нытьё о ненужности ВДВ, парашютно-десантные части и морская пехота США отнюдь не сокращаются, а развиваются сейчас по нашему, российскому образцу.

— Георгий Иванович, возможно ли сейчас десантирование парашютным способом дивизии наших воздушно-десантных войск, например, где-нибудь в окрестностях Одессы?

— Сейчас нет. Противник отмобилизован, на изготовке, получил новую технику от стран НАТО, в том числе много Stinger. Когда спецоперация только начиналась, при поддержке воздушно-космических сил и Черноморского флота такое могло бы произойти. Ведь прошла же блестящая десантная операция в Гостомеле, был захвачен стратегический аэродром под Киевом, на том же берегу Днепра. Форсировать не надо — иди прямым ходом на украинскую столицу.

— Но закончилось ведь сами знаете чем…

— Вопрос не военный, вопрос политический. Переговоры эти начались с киевскими комедиантами в кепках... Если бы на Гостомель, пока украинские военные не опомнились и не разрушили артиллерийским огнём взлётно-посадочную полосу, сели самолёты-транспортники с личным составом и техникой ещё одной десантной дивизии на бортах, а по земле подошла танковая дивизия, то история спецоперации могла быть совсем иной. Я и сейчас опасаюсь одного.

— Чего?

— Что вновь начнутся переговоры. Я давно в отставке, всей ситуацией, конечно, не владею. Однако объективно: на Украине президент — клоун и команда у него цирковая, о чём с ними можно серьёзно договариваться?

— Но за спиной у Киева стоят Вашингтон и Брюссель.

— Вот как только мы достигнем «мира» на хоть каких-нибудь их условиях, нам крышка. Дашь им палец, они не то что руку — голову откусят. Нам нужна только безоговорочная победа.