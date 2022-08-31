С учётом опыта спецоперации: чем уникален новый российский бронеавтомобиль «Ахмат»
- Бронеавтомобиль «Ахмат» на форуме «Армия-2022»
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
Главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович сообщил агентству ТАСС о почти пятикратном увеличении производства нового бронированного автомобиля З-СТС «Ахмат».
«В количествах не могу сказать, но уже поставлены машины, поставлены в войска... Для нас это очень большие цифры, почти в пять раз мы увеличили свой объём производства. Это цифры значительные», — заявил Зарахович.
В июле «Ахмат» был положительно оценён главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
«Эти бронемобили собраны с учётом пожеланий и опыта наших бойцов, принимавших участие в спецоперации на Украине. Техника добротная, мощная и надёжная. Несмотря на грузный вид, «АХМАТ-мобиль» — это манёвренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава», — написал в прошлом месяце Кадыров в своём Telegram-канале.
На серийном шасси
З-СТС «Ахмат» принял участие в Параде Победы 9 мая в Грозном, а во второй половине августа был представлен широкой публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2022».
Машина имеет колёсную формулу 6х6 и рассчитана на размещение 10 военнослужащих в салоне. Помимо перевозки десанта, она может использоваться для санитарных нужд — к примеру, транспортировки раненых. Массогабаритные характеристики «Ахмата» позволяют перебрасывать его военно-транспортными самолётами Ил-76, Ан-124 и по железнодорожным платформам.
Коллектив «Ремдизеля» создал «Ахмат» с учётом опыта спецоперации. Машина была разработана всего за 25 дней. По словам Захаровича, отличительными особенностями бронеавтомобиля являются лёгкость эксплуатации, высокий класс защиты и простота серийного производства.
«Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищённой техникой… Получается такая машина, которую быстро можно изготавливать и которая имеет очень высокий класс защиты», — сказал Захарович РИА Новости на полях «Армии-2022».
Как отметил главный конструктор «Ремдизеля», «Ахмат» производится в 7—10 раз быстрее бронеавтомобилей семейства «Тайфун». Столь высокой скорости выпуска удалось достичь благодаря отказу от несущего (безрамного) кузова.
В частности, такой кузов имеет авиадесантируемый бронеавтомобиль специального назначения «Тайфун-ВДВ» вместимостью семь человек. Эта машина смонтирована на базе КАМАЗа и тоже является детищем «Ремдизеля». Она предназначена для перевозки личного состава, грузов и медицинского обеспечения.
Достоинствами «Тайфуна-ВДВ» являются высокие тягово-динамические характеристики, манёвренность, высокая проходимость. Помимо несущего корпуса, машина оснащается керамической бронёй и бронекапсулой, в которой размещается экипаж.
- Армейский бронированный грузовик на платформе «Тайфун»
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Также российские ВС эксплуатируют автомобили семейства «Тайфун» на платформах КАМАЗ-63969 и КАМАЗ-53949 с колёсными формулами 6×6 и 4×4. Как говорится на сайте «Рособоронэкспорта», машины «обладают высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками (подвижность, защищённость, боевая мощь, дизайн и эргономика)».
«Тайфуны» способны без предварительной подготовки форсировать броды глубиной до 1,50 метра, подниматься по склонам с углом до 30 градусов. Дизельные двигатели мощностью 350 и 450 л.с. и автоматические трансмиссии позволяют автомобилям развивать на шоссе скорость не менее 100 км/ч и проходить без дозаправки до 1000 км», — сообщается в материалах «Рособоронэкспорта».
В комментарии RT военный эксперт Никита Буранов отметил, что «Тайфуны» — действительно эффективные изделия, и предположил, что по характеристикам «Ахмат» приближён к этому семейству.
Однако из-за конструктивных особенностей «Тайфуны» сложно производить. При этом в условиях спецоперации потребность в бронеавтомобилях в подразделениях ВС РФ существенно возросла.
«Ахмат» отражает потребность российской армии в большом количестве бронеавтомобилей. Они должны отвечать следующим критериям: хорошая защищённость, перевозка большого количества военнослужащих в экипировке и с вооружением, скорость массового производства с использованием исключительно отечественных комплектующих», — подчеркнул Буранов.
По мнению эксперта, чтобы как можно быстрее насытить войска новыми бронеавтомобилями, инженеры «Ремдизеля» выбрали простую, но надёжную конструкцию, а также интегрировали в «Ахмат» только самую необходимую электронику.
«Я бы не стал пока давать каких-то конкретных оценок «Ахмату». Но из доступной информации, можно сделать вывод, что машина призвана соответствовать запросам военных на повышенную вместимость. По идее там должны более комфортно размещаться 10 бойцов в обмундировании, с гранатомётами и боекомплектом», — рассуждает Буранов.
Для выполнения боевых задач
Рамная система, которая интегрирована в «Ахмат», представляет собой конструкцию, на которую крепятся кузов, двигатель, агрегаты рулевого управления. Она более простая в изготовлении, но менее грузоподъёмная в сравнении с несущим кузовом, которым оснащаются «Тайфуны».
По словам Буранова, в случае с «Ахматом» и рядом других армейских машин отказ от несущего кузова позволяет использовать единое базовое шасси и быстро устанавливать на него различные корпуса.
- Салон бронеавтомобиля «Ахмат»
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
«У несущего кузова и рамной конструкции есть свои преимущества и недостатки. В случае с 3-СТС рамная система заметно облегчает процесс производства. Самое главное, чтобы «Ахмат» не уступал «Тайфуну» по минной защищённости и пулевой противоосколочной броне», — добавил Буранов.
Как пояснил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов, несущий кузов даёт «выигрыш в массе». В итоге машина становится более грузоподъёмной.
«Чаще всего, «выигрыш в массе» конструкторы направляют на усиление защиты. На мой взгляд, «Тайфун» с несущим корпусом является более защищённой платформой, чем «Ахмат». Однако, я уверен, что «Ахмат» соответствует критериям, позволяющим оберегать жизнь военнослужащих», — говорит Суворов.
Напомним, что наряду с «Ахматом» рамную конструкцию имеет широко распространённое в войсках семейство бронеавтомобилей «Тигр» разработки ООО «Военно-промышленная компания». Сейчас российские войска получают модернизированные машины данного типа. Они применяются для разведки, рейдовых и противодиверсионных мероприятий.
Корпус «Тигр-М» в версии для спецназа (АСН 233115) сварен из стальных листов и прикреплён к раме в десяти местах через резиновые подушки. Машина выдерживает обстрел из стрелкового оружия и сохраняет подвижность при подрыве 0,6 кг взрывчатого вещества под колесом и днищем.
«Броня корпуса автомобилей многоцелевого и специального назначения обеспечивает защиту экипажа, основных узлов и агрегатов при круговом обстреле из автомата АКМ пулей ПС калибра 7,62 мм и из автомата АК-74 пулей ПС калибра 5,45 мм, что соответствует ориентировочно первому уровню баллистической защиты по STANAG 4569 (стандарт защиты бронемашин, принятый в НАТО. — RT)», — говорится в материалах «Рособоронэкспорта».
Семейство «Тигр» применяется в зоне СВО. В частности, машины используются сотрудниками Военной автоинспекции для сопровождения колонн российской армии. Закупки этих машин продолжаются — очередной контракт Минобороны РФ заключило на недавно завершившемся форуме «Армия-2022».
Учитывая специфику спецоперации и конструктивные особенности «Ахмата», Суворов предполагает, что новинка «Ремдизеля» имеет 5-й класс защиты по отечественной классификации и второй уровень баллистической защиты по STANAG 4569.
«Если мои оценки верны, то это неплохой результат, учитывая рамную конструкцию «Ахмата». Я думаю, что в перспективе уровень защищённости этого автомобиля можно повысить и до 6-го класса (защиты по отечественной классификации. — RT). Если говорить о проходимости 3-СТС, то, скорее всего, она находится на уровне машин, изготовленных на базе КАМАЗа», — считает Суворов.
Как полагают эксперты, из-за рамной конструкции у «Ахмата» относительно небольшая полезная нагрузка. Однако она вполне позволяет устанавливать на крышу различное оборудование и средства поражения, включая дистанционно управляемый модуль «Арбалет-ДМ», который сейчас монтируется на модернизированные «Тигры».
Этот комплекс вооружения состоит из 12,7-мм пулемёта «Корд», телевизионной камеры и тепловизора. Дальность обнаружения ДУМ составляет 2,5 км, дистанция поражения — 2 км, боекомплект — 450 патронов, общая масса всех элементов «Арбалет-ДМ» — 250 кг.
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