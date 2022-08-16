Двигатель без масла и «пуля здоровья»: как новый тип ГСМ повышает возможности техники и оружия ВС РФ

Учёные из Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина разработали антифрикционный смазочный материал, позволяющий существенно повысить характеристики автомобильной техники и огнестрельного оружия. Изделие, получившее название ВПК-АЗ, представлено на полях международного военно-технического форума «Армия-2022». Как заявили RT научные сотрудники академии ВВС, их изобретение позволяет машинам передвигаться без масла не менее полутора часов и в несколько раз увеличивает ресурс стволов огнестрельного оружия. По мнению экспертов, ВПК-АЗ необходим всем видам и родам войск.

Научные сотрудники Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» уникальный антифрикционный смазочный материал ВПК-АЗ (высокодисперсный плакирующий компонент).

Изделие позволяет существенно повысить эксплуатационные и экологические характеристики двигателей внутреннего сгорания (ДВС) автомобильной техники ВС РФ, а также восстановить заводские (первоначальные) параметры огнестрельного оружия. Об этом в комментарии RT на полях форума «Армия-2022» рассказал доктор технических наук, руководитель проектов академии ВВС Андрей Агафонов.

«Мы провели научно-исследовательскую работу по заказу Главного командования ВКС. ВПК-АЗ — это линейка составов (смазок. — RT) для восстановления механизмов. Если объяснять суть предназначения ВПК-АЗ максимально простым языком, то применение наших составов позволяет создать защитное покрытие металлокерамики (ЗПМК), которое значительно снижает негативный эффект от действия силы трения», — сказал Агафонов.

Защитное покрытие

В двигатель ВПК-АЗ заливается как присадка (добавка) к обычному моторному маслу в пропорции 1 мл концентрата на 4 л масла. При постоянном использовании ресурс двигателя внутреннего сгорания возрастает как минимум в 1,5—2 раза.

Одним из главных достоинств ВПК-АЗ в боевых условиях Агафонов назвал способность смазки обеспечивать продолжительную работу ДВС как при масляном голодании, так и при полном отсутствии масла.

Линейка ВПК-АЗ с составом капсульного типа

© RT / Алексей Заквасин

Учёный отметил, что сейчас использование любой техники без достаточного количества масла чревато катастрофическими последствиями для мотора, а зачастую и вовсе становится невозможным.

«В условиях боевых действий техника нередко выходит из строя с вытеканием масла из двигателя. В таких ситуациях экипаж боевой машины просто вынужден оставлять её на поле боя. Применение же ВПК-АЗ позволяет продолжить эксплуатацию техники и выполнить поставленную командованием задачу», — пояснил в беседе с RT Агафонов.

Ранее научные сотрудники академии ВВС провели эксперимент на автомобиле повышенной проходимости ЗИЛ-131. Они сымитировали боевой подрыв поддона картера, то есть резервуара для моторного масла. Испытание проводилось при температуре -23 ⁰С.

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Из прогретого двигателя слили масло, после чего автомобиль с большим запасом горючего в баке находился в движении на протяжении полутора часов. Ранее только ПАО «КАМАЗ» проводило аналогичное испытание. В ходе него ДВС без масла в режиме безотказности проработал лишь 75 секунд, сказал Агафонов.

«Хочу подчеркнуть, что время проведения нашего эксперимента было ограничено полутора часами. Весь этот период ДВС находился в исправном состоянии», — отметил Агафонов.

В тылу и в мирное время ВПК-АЗ позволяет без демонтажа и разборки восстанавливать работоспособность узлов и агрегатов двигателей внутреннего сгорания в течение примерно 20—25 мото-часов.

«ВПК-АЗ — это целая линейка составов, которая позволяет на парах трения чёрного металла — стали, чугуна — получать защитное покрытие металлокерамики. В двигателе внутреннего сгорания воздействие ВПК-АЗ обращено в том числе на восстановление редукторов, компрессоров, вариаторов, открытых шестерёнчатых передач», — пояснил учёный.

По словам коллеги Агафонова, одного из разработчиков ВПК-АЗ, кандидата технических наук, подполковника Глеба Берестевича, для достижения наибольшего положительного эффекта двигатель необходимо трижды обработать ВПК-АЗ. Как уточнил учёный, между обработками машина должна проезжать 350—400 км.

Кандидат технических наук, подполковник Глеб Берестевич (слева) и руководитель проектов Академии ВВС Андрей Агафонов (справа)

© RT / Алексей Заквасин

«По итогам трёхразовой обработки мы получаем износостойкий ДВС с повышенным моторесурсом и высокими качественными характеристиками», — сообщил в комментарии RT на полях «Армии-2022» Берестевич.

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Ранее Андрей Агафонов и заслуженнй изобретатель РФ профессор Академии ВВС Виктор Беляев опубликовали в «Инновационном вестнике» Минобороны РФ статью о ВПК-АЗ.

В материале сообщалось, что состав изделия представляет собой порошкообразную смесь из природных минералов, оксидов металла, катализаторов на основе редкоземельных материалов, а также добавок в виде органических веществ.

Размер твёрдых частичек ВПК-АЗ не превышает 0,5 микрона, что гарантирует их свободное прохождение внутри ДВС и исключает возможность оседания в фильтрующих системах.

«Это покрытие позволяет успешно эксплуатировать ДВС в экстремальных условиях при очень высоких нагрузках, перегреве и даже при полной потере моторного масла. При этом процесс восстановления геометрических размеров поверхностей пар трения осуществляется в процессе эксплуатации двигателя. Эффект от разового применения ВПК-АЗ сохраняется до 50 тыс. км», — отмечается в статье.

Как утверждают авторы изделия, на сегодняшний день применение ВПК-АЗ — наименее затратный способ обработки цилиндропоршневой группы механизмов ДВС с целью получения эффекта хонингования (нанесения упорядоченной шероховатости) между парами трения и удержания достаточного количества масла между ними.

«Защитное покрытие металлокерамики и удерживаемое им масло уплотняют зазоры в цилиндропоршневой группе, за счёт чего выравнивается компрессия, улучшается качество сгорания топлива, снижаются потери на трение. Это обеспечивает снижение расхода топлива до 7%», — отмечают учёные.

ЗИЛ-131

РИА Новости

© Сергей Аверин

Также значимым достоинством ВПК-АЗ разработчики считают уменьшение износа ДВС при «холодном запуске» при экстремально низких температурах, например, в арктических условиях. На данный момент ВПК-АЗ прошёл лабораторные испытания и официальную апробацию на образцах военной техники.

«Пуля здоровья»

Одна из модификаций ВПК-АЗ — состав под наименованием ВКП(б) — высокодисперсный компонент плакирующий (боевой). Его испытания проводились на пистолетах Макарова (ПМ), автоматах Калашникова, снайперских винтовках (СВД) и пулемётах Калашникова (ПК и РПК).

ВКП(б) позволяет без разборки восстанавливать изношенную внутреннюю поверхность канала стволов огнестрельного оружия — их ресурс увеличивается в 2—3 раза. Также повышается кучность стрельбы, «обеспечивая при этом нормативное значение начальной скорости пули», заявил Глеб Берестевич.

«Вследствие износа канала ствола начальная скорость полёта пули снижается. Однако после обработки ВКП(б) этот важный параметр восстанавливается, возвращая боеприпасу прежние поражающие способности», — пояснил учёный.

Кроме того, применение ВКП(б) позволяет сократить время на чистку оружия в 4—5 раз, что важно при высокой интенсивности применения оружия в полевых и боевых условиях. После загрязнения (омеднения) восстановление каналов стволов обеспечивается отстрелом 3—7 «пуль здоровья» — так учёные называют боеприпасы, обработанные ВКП(б).

Берестевич указал на определённую трудность — наносить состав на каждую пулю необходимо вручную. Например, на испытаниях специалисты Академии ВВС опускали боеприпасы в смазку, что в условиях боевых действий делать практически невозможно.

В связи с этим учёные предложили новый способ изготовления «пули здоровья», при котором ВКП(б) наносится на кромку между патроном и гильзой.

Стенд «пули здоровья» на полигоне Алабино (Подмосковье)

© RT / Алексей Заквасин

Как сообщил Андрей Агафонов, для развёртывания серийного производства линейки ВПК-АЗ необходимо провести опытно-конструкторские работы на базе профильных организаций Минобороны РФ. Все компоненты, необходимые для изготовления составов, исключительно отечественные.

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев высоко оценил разработку инженеров Академии ВВС. По мнению эксперта, российская армия нуждается во всей номенклатуре составов ВПК-АЗ.

«Подобные присадки нужны всем видам и родам войск. Наибольшую пользу эти составы принесут Сухопутным войскам, где чаще всего используются ДВС. Эти двигатели нередко выходят из строя по самым разным причинам и при этом их ремонт — очень трудоёмкое занятие. Вернуть в строй ДВС в полевых условиях, если поломка серьёзная, вообще нереально. Такую технику приходится как-то эвакуировать с передовой, либо бросать», — рассказал Корнев.

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Как подчеркнул эксперт, в российских ВС весьма остро стоят вопросы продления ресурса двигателей внутреннего сгорания и обеспечения их работы в экстремальных ситуациях.

«Если Академия ВВС не ошибается в расчётах, то благодаря ВПК-АЗ эксплуатационный и боевой потенциал российской военной техники действительно значительно возрастёт. Аналогичный вывод можно сделать и относительно отечественных БПЛА, где установлены двигатели внутреннего сгорания», — подчеркнул Корнев.

Выпускник Казанского высшего танкового командного училища, генерал-майор запаса Владимир Богатырёв назвал в комментарии RT важным достоинством ВПК-АЗ универсальность. По его мнению, широкое практическое применение всей линейки смазочных материалов станет «большим шагом вперёд с точки зрения долговечности работы двигателя внутреннего сгорания».

«Процесс совершенствования ГСМ не должен останавливаться. И спецоперация лишний раз показала, что не всегда удаётся своевременно обслужить технику в боевых условиях. Составы, созданные Академией ВВС, однозначно нужны нашим ВС. Это действительно прорывная разработка», — заключил Богатырёв.