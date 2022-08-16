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Двигатель без масла и «пуля здоровья»: как новый тип ГСМ повышает возможности техники и оружия ВС РФ

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Алексей Заквасин, Елизавета Комарова
Учёные из Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина разработали антифрикционный смазочный материал, позволяющий существенно повысить характеристики автомобильной техники и огнестрельного оружия. Изделие, получившее название ВПК-АЗ, представлено на полях международного военно-технического форума «Армия-2022». Как заявили RT научные сотрудники академии ВВС, их изобретение позволяет машинам передвигаться без масла не менее полутора часов и в несколько раз увеличивает ресурс стволов огнестрельного оружия. По мнению экспертов, ВПК-АЗ необходим всем видам и родам войск.
Двигатель без масла и «пуля здоровья»: как новый тип ГСМ повышает возможности техники и оружия ВС РФ
  • Колонна автомобильной техники ВС РФ
  • РИА Новости

Научные сотрудники Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» уникальный антифрикционный смазочный материал ВПК-АЗ (высокодисперсный плакирующий компонент).

Изделие позволяет существенно повысить эксплуатационные и экологические характеристики двигателей внутреннего сгорания (ДВС) автомобильной техники ВС РФ, а также восстановить заводские (первоначальные) параметры огнестрельного оружия. Об этом в комментарии RT на полях форума «Армия-2022» рассказал доктор технических наук, руководитель проектов академии ВВС Андрей Агафонов.

«Мы провели научно-исследовательскую работу по заказу Главного командования ВКС. ВПК-АЗ — это линейка составов (смазок. — RT) для восстановления механизмов. Если объяснять суть предназначения ВПК-АЗ максимально простым языком, то применение наших составов позволяет создать защитное покрытие металлокерамики (ЗПМК), которое значительно снижает негативный эффект от действия силы трения», — сказал Агафонов.

Защитное покрытие

В двигатель ВПК-АЗ заливается как присадка (добавка) к обычному моторному маслу в пропорции 1 мл концентрата на 4 л масла. При постоянном использовании ресурс двигателя внутреннего сгорания возрастает как минимум в 1,5—2 раза.

Одним из главных достоинств ВПК-АЗ в боевых условиях Агафонов назвал способность смазки обеспечивать продолжительную работу ДВС как при масляном голодании, так и при полном отсутствии масла.

  • Линейка ВПК-АЗ с составом капсульного типа
  • © RT / Алексей Заквасин

Учёный отметил, что сейчас использование любой техники без достаточного количества масла чревато катастрофическими последствиями для мотора, а зачастую и вовсе становится невозможным.

«В условиях боевых действий техника нередко выходит из строя с вытеканием масла из двигателя. В таких ситуациях экипаж боевой машины просто вынужден оставлять её на поле боя. Применение же ВПК-АЗ позволяет продолжить эксплуатацию техники и выполнить поставленную командованием задачу», — пояснил в беседе с RT Агафонов.

Ранее научные сотрудники академии ВВС провели эксперимент на автомобиле повышенной проходимости ЗИЛ-131. Они сымитировали боевой подрыв поддона картера, то есть резервуара для моторного масла. Испытание проводилось при температуре -23 ⁰С.

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Из прогретого двигателя слили масло, после чего автомобиль с большим запасом горючего в баке находился в движении на протяжении полутора часов. Ранее только ПАО «КАМАЗ» проводило аналогичное испытание. В ходе него ДВС без масла в режиме безотказности проработал лишь 75 секунд, сказал Агафонов.

«Хочу подчеркнуть, что время проведения нашего эксперимента было ограничено полутора часами. Весь этот период ДВС находился в исправном состоянии», — отметил Агафонов.

В тылу и в мирное время ВПК-АЗ позволяет без демонтажа и разборки восстанавливать работоспособность узлов и агрегатов двигателей внутреннего сгорания в течение примерно 20—25 мото-часов.

«ВПК-АЗ — это целая линейка составов, которая позволяет на парах трения чёрного металла — стали, чугуна — получать защитное покрытие металлокерамики. В двигателе внутреннего сгорания воздействие ВПК-АЗ обращено в том числе на восстановление редукторов, компрессоров, вариаторов, открытых шестерёнчатых передач», — пояснил учёный.

По словам коллеги Агафонова, одного из разработчиков ВПК-АЗ, кандидата технических наук, подполковника Глеба Берестевича, для достижения наибольшего положительного эффекта двигатель необходимо трижды обработать ВПК-АЗ. Как уточнил учёный, между обработками машина должна проезжать 350—400 км.

  • Кандидат технических наук, подполковник Глеб Берестевич (слева) и руководитель проектов Академии ВВС Андрей Агафонов (справа)
  • © RT / Алексей Заквасин

«По итогам трёхразовой обработки мы получаем износостойкий ДВС с повышенным моторесурсом и высокими качественными характеристиками», — сообщил в комментарии RT на полях «Армии-2022» Берестевич.

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Ранее Андрей Агафонов и заслуженнй изобретатель РФ профессор Академии ВВС Виктор Беляев опубликовали в «Инновационном вестнике» Минобороны РФ статью о ВПК-АЗ.

В материале сообщалось, что состав изделия представляет собой порошкообразную смесь из природных минералов, оксидов металла, катализаторов на основе редкоземельных материалов, а также добавок в виде органических веществ.

Размер твёрдых частичек ВПК-АЗ не превышает 0,5 микрона, что гарантирует их свободное прохождение внутри ДВС и исключает возможность оседания в фильтрующих системах.

«Это покрытие позволяет успешно эксплуатировать ДВС в экстремальных условиях при очень высоких нагрузках, перегреве и даже при полной потере моторного масла. При этом процесс восстановления геометрических размеров поверхностей пар трения осуществляется в процессе эксплуатации двигателя. Эффект от разового применения ВПК-АЗ сохраняется до 50 тыс. км», — отмечается в статье.

Как утверждают авторы изделия, на сегодняшний день применение ВПК-АЗ — наименее затратный способ обработки цилиндропоршневой группы механизмов ДВС с целью получения эффекта хонингования (нанесения упорядоченной шероховатости) между парами трения и удержания достаточного количества масла между ними.

«Защитное покрытие металлокерамики и удерживаемое им масло уплотняют зазоры в цилиндропоршневой группе, за счёт чего выравнивается компрессия, улучшается качество сгорания топлива, снижаются потери на трение. Это обеспечивает снижение расхода топлива до 7%», — отмечают учёные.

  • ЗИЛ-131
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

Также значимым достоинством ВПК-АЗ разработчики считают уменьшение износа ДВС при «холодном запуске» при экстремально низких температурах, например, в арктических условиях. На данный момент ВПК-АЗ прошёл лабораторные испытания и официальную апробацию на образцах военной техники.

«Пуля здоровья»

Одна из модификаций ВПК-АЗ — состав под наименованием ВКП(б) — высокодисперсный компонент плакирующий (боевой). Его испытания проводились на пистолетах Макарова (ПМ), автоматах Калашникова, снайперских винтовках (СВД) и пулемётах Калашникова (ПК и РПК).

ВКП(б) позволяет без разборки восстанавливать изношенную внутреннюю поверхность канала стволов огнестрельного оружия — их ресурс увеличивается в 2—3 раза. Также повышается кучность стрельбы, «обеспечивая при этом нормативное значение начальной скорости пули», заявил Глеб Берестевич.

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«Вследствие износа канала ствола начальная скорость полёта пули снижается. Однако после обработки ВКП(б) этот важный параметр восстанавливается, возвращая боеприпасу прежние поражающие способности», — пояснил учёный.

Кроме того, применение ВКП(б) позволяет сократить время на чистку оружия в 4—5 раз, что важно при высокой интенсивности применения оружия в полевых и боевых условиях. После загрязнения (омеднения) восстановление каналов стволов обеспечивается отстрелом 3—7 «пуль здоровья» — так учёные называют боеприпасы, обработанные ВКП(б).

Берестевич указал на определённую трудность — наносить состав на каждую пулю необходимо вручную. Например, на испытаниях специалисты Академии ВВС опускали боеприпасы в смазку, что в условиях боевых действий делать практически невозможно.

В связи с этим учёные предложили новый способ изготовления «пули здоровья», при котором ВКП(б) наносится на кромку между патроном и гильзой.

  • Стенд «пули здоровья» на полигоне Алабино (Подмосковье)
  • © RT / Алексей Заквасин

Как сообщил Андрей Агафонов, для развёртывания серийного производства линейки ВПК-АЗ необходимо провести опытно-конструкторские работы на базе профильных организаций Минобороны РФ. Все компоненты, необходимые для изготовления составов, исключительно отечественные.

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев высоко оценил разработку инженеров Академии ВВС. По мнению эксперта, российская армия нуждается во всей номенклатуре составов ВПК-АЗ.

«Подобные присадки нужны всем видам и родам войск. Наибольшую пользу эти составы принесут Сухопутным войскам, где чаще всего используются ДВС. Эти двигатели нередко выходят из строя по самым разным причинам и при этом их ремонт — очень трудоёмкое занятие. Вернуть в строй ДВС в полевых условиях, если поломка серьёзная, вообще нереально. Такую технику приходится как-то эвакуировать с передовой, либо бросать», — рассказал Корнев.

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Как подчеркнул эксперт, в российских ВС весьма остро стоят вопросы продления ресурса двигателей внутреннего сгорания и обеспечения их работы в экстремальных ситуациях.

«Если Академия ВВС не ошибается в расчётах, то благодаря ВПК-АЗ эксплуатационный и боевой потенциал российской военной техники действительно значительно возрастёт. Аналогичный вывод можно сделать и относительно отечественных БПЛА, где установлены двигатели внутреннего сгорания», — подчеркнул Корнев.

Выпускник Казанского высшего танкового командного училища, генерал-майор запаса Владимир Богатырёв назвал в комментарии RT важным достоинством ВПК-АЗ универсальность. По его мнению, широкое практическое применение всей линейки смазочных материалов станет «большим шагом вперёд с точки зрения долговечности работы двигателя внутреннего сгорания».

«Процесс совершенствования ГСМ не должен останавливаться. И спецоперация лишний раз показала, что не всегда удаётся своевременно обслужить технику в боевых условиях. Составы, созданные Академией ВВС, однозначно нужны нашим ВС. Это действительно прорывная разработка», — заключил Богатырёв.

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