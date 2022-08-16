«Корабли дальней морской зоны»: как фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» усилят ВМФ России
- Российский многоцелевой фрегат «Адмирал флота Касатонов»
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
Военно-морской флот России в 2024 и 2025 годах получит фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов». Об этом на форуме «Армия-2022» сообщил гендиректор предприятия «Северная верфь» Игорь Орлов.
«У обоих фрегатов продолжается изготовление секций и формирование корпусов, ведётся работа по заключению договоров на поставку оборудования и механизмов. «Адмирал Амелько» должен быть сдан в 2024 году, а «Адмирал Чичагов» — в 2025-м», — приводит слова Орлова ТАСС.
Гендиректор «Северной верфи» также сообщил, что на предприятии на разных стадиях строительства находятся 24 корпуса. В их числе — шесть фрегатов проекта 22350 и модернизированного проекта 22350 и четыре корвета. Все эти корабли являются носителями управляемого ракетного оружия, а восемь из них будут вооружены крылатыми ракетами «Калибр-НК».
Игорь Орлов также сообщил, что до конца 2022 года «Северная верфь» намерена передать ВМФ России фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350.
«Фрегат «Адмирал Головко» планируем сдать в этом году. На «(Адмирале. — RT) Исакове» продолжаются корпусосборочные работы, окраска помещений. Сдача заказа — в 2024 году», — рассказал гендиректор предприятия.
Ударные фрегаты
Фрегаты проекта 22350 — это многоцелевые корабли первого ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Они были разработаны Северным проектно-конструкторским бюро (СПКБ) в начале 2000-х годов, строительство головного фрегата началось в 2006 году. Корабли этого проекта стали первыми крупными надводными боевыми судами, заложенными на российских верфях после распада Советского Союза.
Головной корабль «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вошёл в состав Северного флота в 2018 году. Второй корабль проекта — «Адмирал флота Касатонов» — вошёл в состав ВМФ в 2020-м.
Разработчики проекта 22350 отмечают, что корабли по своим основным характеристикам и боевым возможностям не уступают, а по ряду показателей превосходят зарубежные аналоги. В свою очередь, в госкорпорации «Ростех» подчёркивают, что эти фрегаты «адмиральской» серии являются носителями самого передового вооружения и оборудования.
Полное водоизмещение кораблей проекта — 4,5 тыс. т, длина — 135 м. Фрегат способен развивать скорость в 29 узлов (около 54 км/ч). Дальность плавания — 4 тыс. морских миль (7,5 тыс. км). Автономность плавания — 30 суток. Численность экипажа — около 200 человек.
Корабли проекта 22350 предназначены для решения широкого спектра задач в дальней морской и океанской зоне. Арсенал фрегатов позволяет им обеспечивать противовоздушную оборону других кораблей, поддержку десанта, наносить удары по различным наземным и морским целям, осуществлять противолодочную оборону.
Основным ударным вооружением «адмиральских» фрегатов являются от двух до четырёх универсальных корабельных стрельбовых комплексов (УКСК) на восемь ракет «Калибр-НК» или «Оникс» каждый.
Помимо ракетного вооружения, фрегат проекта 22350 оснащён 130-мм артиллерийской установкой А-192М «Армат», зенитной системой 3М89 «Палаш», противолодочным комплексом 91Р2 и противоторпедным комплексом «Пакет-НК».
Кроме того, на фрегате есть вертолётная палуба, на которой могут размещаться противолодочные вертолёты Ка-27.
Стоит отметить, что головной корабль проекта «Адмирал флота Советского Союза Горшков» неоднократно принимал участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон».
В России также идёт работа по созданию фрегатов в рамках усовершенствованного проекта 22350М. В сентябре прошлого года заместитель гендиректора «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королёв сообщил, что головной фрегат проекта 22350М будет заложен в 2024 году.
- Российский многоцелевой фрегат «Адмирал флота Касатонов»
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
«С 2024 года приступим к строительству головного модернизированного фрегата», — сказал Королёв.
Функционер ОСК уточнил, что работу над техническим проектом корабля планируется завершить в 2023 году.
«Мы осознаём, что современный фрегат с большим водоизмещением и вооружением очень нужен флоту. В настоящее время этот вопрос активно прорабатывается в Минобороны», — подчеркнул Владимир Королёв.
ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе ранее сообщал, что планируется построить 12 фрегатов проекта 22350М со значительно увеличенным количеством ударного вооружения на борту — каждый из этих кораблей будет нести до 48 крылатых ракет «Калибр», «Оникс» или «Циркон». Также они будут оснащены ЗРК «Полимент-Редут» с боекомплектом до 100 ракет, утверждали источники.
Ракетная защита
Фрегаты проектов 22350 и 22350М будут обеспечивать безопасность России за счёт перспективного ракетного вооружения, которое они могут нести, пояснил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов.
«Число отечественных модернизированных фрегатов, способных действовать не только в прибрежной, но и в океанской зоне растёт. Можно с высокой долей уверенности утверждать, что эти модернизированные фрегаты будут способны нести ракеты «Циркон». Это позволит им действовать против авианосных групп противника и других надводных целей, представляющих наибольшую опасность», — подчеркнул эксперт.
- Российский многоцелевой фрегат «Адмирал флота Касатонов»
- РИА Новости
- © Павел Львов
Новые фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» проекта 22350 увеличат мощь ВМФ России, отметил в разговоре с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.
«Фрегаты на сегодня — это основные надводные боевые корабли во всех флотах мира. Российский флот в ближайшее время получит два новых боевых надводных корабля с универсальным вооружением», — подчеркнул эксперт.
Универсальность фрегатов 22350 обеспечивается широким спектром вооружений, которые несут на себе эти корабли, добавил Константин Стрельбицкий.
«Такой корабль имеет ударное ракетное вооружение, противокорабельные ракеты, зенитные ракеты и крылатые ракеты, которые используются для ударов по наземным целям. Он имеет универсальное вооружение против морских, воздушных и береговых целей. Кроме того, есть противолодочное оружие и собственный вертолёт. При этом корабль оснащён современным радиоэлектронным оборудованием, без которого обслуживание всех этих систем вооружения просто невозможно», — пояснил собеседник RT.
Для такой державы, как Россия, укрепление флота дальней морской и океанской зоны с помощью кораблей, подобных фрегатам проекта 22350, особенно актуально, подчеркнул Константин Стрельбицкий.
«У крупных государств и великих морских держав, к которым относится и Россия, флоты должны выполнять задачи не только по охране своего побережья, пусть и самого протяжённого в мире. Они должны обеспечивать интересы России и в Мировом океане. Для этого и нужны корабли дальней морской зоны. Новые фрегаты проектов 22350 и 22350М будут соответствовать этому назначению», — заключил эксперт.
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