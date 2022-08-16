«Корабли дальней морской зоны»: как фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» усилят ВМФ России

ВМФ России в 2024 и 2025 годах получит фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов». Об этом сообщили на предприятии «Северная верфь». Кроме того, до конца 2022 года «Северная верфь» планирует передать ВМФ страны фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко». Корабли проекта оснащены крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс» и представляют собой самые современные суда, поставляемые для ВМФ РФ. Эксперты отмечают, что в будущем фрегаты проекта 22350 станут основой отечественного флота дальней морской и океанской зоны.

Военно-морской флот России в 2024 и 2025 годах получит фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов». Об этом на форуме «Армия-2022» сообщил гендиректор предприятия «Северная верфь» Игорь Орлов.

«У обоих фрегатов продолжается изготовление секций и формирование корпусов, ведётся работа по заключению договоров на поставку оборудования и механизмов. «Адмирал Амелько» должен быть сдан в 2024 году, а «Адмирал Чичагов» — в 2025-м», — приводит слова Орлова ТАСС.

Гендиректор «Северной верфи» также сообщил, что на предприятии на разных стадиях строительства находятся 24 корпуса. В их числе — шесть фрегатов проекта 22350 и модернизированного проекта 22350 и четыре корвета. Все эти корабли являются носителями управляемого ракетного оружия, а восемь из них будут вооружены крылатыми ракетами «Калибр-НК».

Игорь Орлов также сообщил, что до конца 2022 года «Северная верфь» намерена передать ВМФ России фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350.

«Фрегат «Адмирал Головко» планируем сдать в этом году. На «(Адмирале. — RT) Исакове» продолжаются корпусосборочные работы, окраска помещений. Сдача заказа — в 2024 году», — рассказал гендиректор предприятия.

Ударные фрегаты

Фрегаты проекта 22350 — это многоцелевые корабли первого ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Они были разработаны Северным проектно-конструкторским бюро (СПКБ) в начале 2000-х годов, строительство головного фрегата началось в 2006 году. Корабли этого проекта стали первыми крупными надводными боевыми судами, заложенными на российских верфях после распада Советского Союза.

Головной корабль «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вошёл в состав Северного флота в 2018 году. Второй корабль проекта — «Адмирал флота Касатонов» — вошёл в состав ВМФ в 2020-м.

Разработчики проекта 22350 отмечают, что корабли по своим основным характеристикам и боевым возможностям не уступают, а по ряду показателей превосходят зарубежные аналоги. В свою очередь, в госкорпорации «Ростех» подчёркивают, что эти фрегаты «адмиральской» серии являются носителями самого передового вооружения и оборудования.

Полное водоизмещение кораблей проекта — 4,5 тыс. т, длина — 135 м. Фрегат способен развивать скорость в 29 узлов (около 54 км/ч). Дальность плавания — 4 тыс. морских миль (7,5 тыс. км). Автономность плавания — 30 суток. Численность экипажа — около 200 человек.

Корабли проекта 22350 предназначены для решения широкого спектра задач в дальней морской и океанской зоне. Арсенал фрегатов позволяет им обеспечивать противовоздушную оборону других кораблей, поддержку десанта, наносить удары по различным наземным и морским целям, осуществлять противолодочную оборону.

Основным ударным вооружением «адмиральских» фрегатов являются от двух до четырёх универсальных корабельных стрельбовых комплексов (УКСК) на восемь ракет «Калибр-НК» или «Оникс» каждый.

Помимо ракетного вооружения, фрегат проекта 22350 оснащён 130-мм артиллерийской установкой А-192М «Армат», зенитной системой 3М89 «Палаш», противолодочным комплексом 91Р2 и противоторпедным комплексом «Пакет-НК».

Кроме того, на фрегате есть вертолётная палуба, на которой могут размещаться противолодочные вертолёты Ка-27.

Стоит отметить, что головной корабль проекта «Адмирал флота Советского Союза Горшков» неоднократно принимал участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон».

В России также идёт работа по созданию фрегатов в рамках усовершенствованного проекта 22350М. В сентябре прошлого года заместитель гендиректора «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королёв сообщил, что головной фрегат проекта 22350М будет заложен в 2024 году.

Российский многоцелевой фрегат «Адмирал флота Касатонов»

РИА Новости

© Александр Гальперин

«С 2024 года приступим к строительству головного модернизированного фрегата», — сказал Королёв.

Функционер ОСК уточнил, что работу над техническим проектом корабля планируется завершить в 2023 году.

«Мы осознаём, что современный фрегат с большим водоизмещением и вооружением очень нужен флоту. В настоящее время этот вопрос активно прорабатывается в Минобороны», — подчеркнул Владимир Королёв.

ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе ранее сообщал, что планируется построить 12 фрегатов проекта 22350М со значительно увеличенным количеством ударного вооружения на борту — каждый из этих кораблей будет нести до 48 крылатых ракет «Калибр», «Оникс» или «Циркон». Также они будут оснащены ЗРК «Полимент-Редут» с боекомплектом до 100 ракет, утверждали источники.

Ракетная защита

Фрегаты проектов 22350 и 22350М будут обеспечивать безопасность России за счёт перспективного ракетного вооружения, которое они могут нести, пояснил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«Число отечественных модернизированных фрегатов, способных действовать не только в прибрежной, но и в океанской зоне растёт. Можно с высокой долей уверенности утверждать, что эти модернизированные фрегаты будут способны нести ракеты «Циркон». Это позволит им действовать против авианосных групп противника и других надводных целей, представляющих наибольшую опасность», — подчеркнул эксперт.

Российский многоцелевой фрегат «Адмирал флота Касатонов»

РИА Новости

© Павел Львов

Новые фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» проекта 22350 увеличат мощь ВМФ России, отметил в разговоре с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

«Фрегаты на сегодня — это основные надводные боевые корабли во всех флотах мира. Российский флот в ближайшее время получит два новых боевых надводных корабля с универсальным вооружением», — подчеркнул эксперт.

Универсальность фрегатов 22350 обеспечивается широким спектром вооружений, которые несут на себе эти корабли, добавил Константин Стрельбицкий.

«Такой корабль имеет ударное ракетное вооружение, противокорабельные ракеты, зенитные ракеты и крылатые ракеты, которые используются для ударов по наземным целям. Он имеет универсальное вооружение против морских, воздушных и береговых целей. Кроме того, есть противолодочное оружие и собственный вертолёт. При этом корабль оснащён современным радиоэлектронным оборудованием, без которого обслуживание всех этих систем вооружения просто невозможно», — пояснил собеседник RT.

Для такой державы, как Россия, укрепление флота дальней морской и океанской зоны с помощью кораблей, подобных фрегатам проекта 22350, особенно актуально, подчеркнул Константин Стрельбицкий.

«У крупных государств и великих морских держав, к которым относится и Россия, флоты должны выполнять задачи не только по охране своего побережья, пусть и самого протяжённого в мире. Они должны обеспечивать интересы России и в Мировом океане. Для этого и нужны корабли дальней морской зоны. Новые фрегаты проектов 22350 и 22350М будут соответствовать этому назначению», — заключил эксперт.