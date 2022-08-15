«В центре внимания»: какие новинки представят на военно-техническом форуме «Армия-2022»

В подмосковной Кубинке в КВЦ «Патриот» начинает работу Международный военно-технический форум «Армия-2022». В понедельник двери выставки откроются для специалистов, а с пятницы — для широкой публики. В форуме примут участие около 1,5 тыс. предприятий и организаций, делегации из 72 государств. В частности, посетители «Армии-2022» могут ознакомиться с новейшими робототехническими комплексами, средствами поражения, БПЛА и прототипом общевойскового экзоскелета. По мнению экспертов, оружейная выставка в «Патриоте» будет столь же масштабной, как и в предыдущие годы.

В понедельник в КВЦ «Патриот» (подмосковная Кубинка) начинает работу международный военно-технический форум «Армия–2022». Он продлится неделю. Первые дни выставки отведены под научно-деловую программу, а с пятницы «Армия–2022» будет открыта для массового посещения.

Как сообщают организаторы форума, «Патриот» посетят иностранные делегации из 72 государств, около 1,5 тыс. предприятий и организаций. На выставке будут представлены свыше 28 тыс. экспонатов.

Традиционно «Армия» не обходится без посещения первых лиц государства и директората крупнейших разработчиков военной техники. 15 августа президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия форума и осмотрит выставочные площадки перспективных образцов военной техники.

«Армия–2022» проходит при поддержке ведущих российских предприятий и банков. Генеральным спонсором форума является Рособоронэкспорт, генеральным финансовым партнёром — Новикомбанк, генеральным партнёром — АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» и холдинг «Вертолёты России».

Обширная программа

Форум «Армия» проходит с 2015 года. Его главными целями являются дальнейшее совершенствование национального оборонно-промышленного комплекса (ОПК), укрепление военно-технического сотрудничества (ВТС) с зарубежными партнёрами России и патриотическое воспитание.

«Форум содействует экспорту российской высокотехнологичной продукции военного и двойного назначения, наглядно демонстрируя высокую эффективность в реализации государственной политики по оснащению армии и флота современным вооружением, военной и специальной техникой», — говорится на сайте КВЦ «Патриот».

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Один из дней «Армии–2022» будет посвящён вопросам продвижения военной продукции российского производства на иностранные рынки. Зарубежных гостей на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка ожидают показы экспортно-ориентированных образцов отечественного вооружения и техники.

На полях «Армии» будут заключены контракты на поставку изделий российского ОПК как государственным, так иностранным заказчикам. Как заявили ранее в военном ведомстве РФ, общая стоимость соглашений с российскими силовыми структурами превысит 500 млрд руб. Совокупная сумма сделок с иностранными заказчиками не называется.

В рамках «Армии–2022» запланирована обширная научно-деловая программа, состоящая из 211 мероприятий. На форуме будут обсуждаться вопросы развития технологий искусственного интеллекта, энергоснабжения войск, робототехники, БПЛА, средств связи, процесс диверсификации оборонки и ситуация в сфере импортозамещения.

Как и в предыдущие годы, нынешний форум не обойдётся без презентации перспективного вооружения для российской армии и партнёров Москвы по ВТС. Так, одной из новинок сухопутной техники на «Армии–2022» является тяжёлый робототехнический комплекс (РТК) на базе популярного в войсках БМП-3. Данное изделие — продукт сотрудничества Курганского машиностроительного завода и ВНИИ «Сигнал» (Владимирская область).

Экспозиция на форуме «Армия»

РИА Новости

© Алексей Майшев

Безэкипажная боевая машина предназначена для огневой поддержки мотострелковых подразделений на наиболее опасных направлениях. В частности, она может применяться в городской застройке или возглавлять колонну военной техники.

Российские конструкторы оснастили РТК боевым модулем «Синица», который состоит из 100-мм артиллерийского орудия, 30-мм автоматической пушки, 7,62-мм пушки и пусковой установки противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

В недавнем интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что «Синица» является современным и эффективным комплексом вооружения.

«Боевой модуль «Синица» «видит» местность на 360 градусов в любое время суток. Он оборудован механизмом заряжания ПТУР и автоматизированной цифровой системой управления огнём. Боевая машина может управляться удалённо — с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления», — рассказал Артяков.

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Дебютантом «Армии–2022» среди РТК станет комплекс «Маркер», разработанный НПО «Андроидная техника» при поддержке Фонда перспективных исследований (ФПИ). Машина представляет собой автономную платформу, на которую можно установить разнообразную полезную нагрузку, в том числе ударное вооружение в виде барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе) и электрические ракеты.

На дорогах с твёрдым покрытием «Маркер» способен развивать скорость до 60 км/ч, а на пересечённой местности — до 45 км/ч. В безэкипажный комплекс интегрированы устройства технического зрения, средства многоканального сопровождения и высокоточного избирательного поражения целей.

РТК уже прошёл тестирование в качестве комплекса охраны на космодроме Восточный и был испытан на объектах Минобороны РФ. В перспективе «Маркер» «научится» взаимодействовать с другими автономными платформами. Такая группа роботов должна уметь маневрировать при встрече со статическими и динамическими препятствиями и ориентироваться в сложной обстановке.

Новые боеприпасы и экзоскелет

Из новейших средств поражения на «Армии–2022» будет продемонстрирована многоцелевая самонаводящаяся ракета малой дальности Х-МД-Э разработки АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

Особенность боеприпаса заключается в том, что он приспособлен под применение с авиационных, морских и беспилотных носителей. Характеристики ракеты позволяют уничтожать широкую номенклатуру одиночных малоразмерных и групповых объектов в любое время суток.

«Ракета разработана в трёх модификациях: с полуактивной лазерной головкой самонаведения (ГСН) — индекс Х-МД-Э1; с активной радиолокационной ГСН — индекс Х-МД-Э2; с пассивной радиолокационной ГСН — индекс Х-МД-Э3», — пояснили агентству ТАСС в КТРВ.

Динамический показ на полигоне Алабино в рамках форума «Армия»

РИА Новости

© Максим Блинов

Стартовая масса боеприпаса составляет 110 кг, максимальная дальность пуска — 40 км, вес осколочно-фугасной боевой части — 30 кг.

Ещё одной премьерой форума в сегменте средств поражения станет противодесантная мина ПДМ-МД. Она была разработана в рамках опытно-конструкторской работы «Поверхность» специалистами Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в концерн «Калашников»). Боеприпас необходим для обороны прибрежной полосы.

«Мина предназначена для использования в водной и воздушной средах, обладает интеллектуальной системой функционирования, способна выполнять задачи при отсутствии или уничтожении систем внешнего управления и контроля», — цитирует агентств РИА Новости гендиректора ЦНИИТОЧМАШ Олега Морозова.

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Также «Калашников» покажет на «Армии–2022» квадрокоптер ZALA 421-24. Дрон способен находится в воздухе более 30 минут на высоте до 1,5 км, развивая скорость до 30 км/ч. Аппарат управляет ручным контроллером. Дальность связи с ним превышает 3,5 км.

Как утверждает разработчик, квадрокоптер незаметен для противника благодаря малой акустической и визуальной заметности, а также устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Из защитной экипировки в КВЦ «Патриот» будет представлен прототип полноценного общевойскового экзоскелета, созданный предприятиями «Ростеха». Изделие значительно повышает эффективность военнослужащего за счёт снижения его энергетических затрат и повышения точности стрельбы из автоматического оружия. Экзоскелет позволяет бойцу длительное время удерживать грузы до 20 кг в руках или до 60 кг на каркасе.

Основу конструкции экзоскелета составляют лёгкие и прочные модули, выполненные из композитных материалов. Их можно интегрировать в экипировку военнослужащего и объединить в одну цельную систему.

«Например, интегрированный модуль «Торс» можно встроить в элемент экипировки «Бронежилет». Такой подход упрощает систему креплений модулей каркаса к телу бойца. Это более удобно и эргономично. Опять же, в случае необходимости проще выполнить «экстренный сброс» (модулей. — RT)», — пояснил ранее Владимир Артяков.

Как заявил в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко, в этом году «Армия–2022» будет не менее масштабной, чем в предыдущие годы. По его словам, из-за обилия новинок и широкой деловой программы форум интересен кадровым военным, специалистам, журналистам и широкой аудитории.

Президент РФ Владимир Путин на полях форума «Армия»

kremlin.ru

«Армия–2022» обещает быть насыщенным и плодотворным форумом как для российских участников, так и для иностранных гостей. Учитывая контекст спецоперации, в центре внимания в этом году будут технологии искусственного интеллекта, системы управления и средства разведки, включая БПЛА», — сказал Хроленко.

По мнению эксперта, форум «Армия» способствует развитию российского ОПК и продвижению военной продукции РФ на иностранные рынки.

Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Сергей Ищенко. По его словам, «Армия–2022» играет важную роль как площадка для дискуссий и демонстрации достижений отечественного ОПК.

«В этом году особый, если так можно сказать, колорит форуму «Армия» придаёт то обстоятельство, что Россия участвует в боевых действиях. Я думаю, что российским специалистам и их зарубежным коллегам очень интересно, что покажет наш ОПК, особенно в сегменте БПЛА», — заключил эксперт.