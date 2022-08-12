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«Ростех» представит прототип общевойскового универсального экзоскелета

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Госкорпорация «Ростех» представит прототип общевойскового универсального экзоскелета, который будет покрывать всё тело. Об этом рассказали в компании.
«Ростех» представит прототип общевойскового универсального экзоскелета
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

«В этом году мы покажем прототип эргономичного общевойскового универсального экзоскелетного комплекса. Такой экзокомплекс значительно повышает эффективность бойца. Снижает энергетические затраты и повышает точность стрельбы из автоматического оружия», — цитирует РИА Новости первого заместителя гендиректора «Ростеха» Владимира Артякова.

По его словам, каркас экзоскелета — торс, таз, ноги, ступни, руки, шея — складывается из лёгких и прочных модулей из композитных материалов, которые можно интегрировать непосредственно в экипировку военнослужащего и объединить в одну цельную систему.

Ранее сообщалось, что на международном форуме «Армия-2022» Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» впервые представит новую авиационную крылатую ракету Х-69.

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