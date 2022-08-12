На форуме «Армия-2022» представят крылатую ракету нового поколения Х-69

Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представит новую авиационную крылатую ракету Х-69 на международном форуме «Армия-2022».

Об этом сообщили в пресс-службе КТРВ.

«На форуме «Армия-2022» впервые продемонстрируем многофункциональную малозаметную высокоточную авиационную крылатую ракету Х-69», — приводит сообщение ТАСС.

Ракета Х-69 оснащена комбинированной системой навигации и автоматического управления, максимальная дальность её полета составляет 290 км.

Также «Тактическое ракетное вооружение» представит на форуме «Армия-2022» многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности Х-МД-Э.

Ранее ФАН сообщало, что Ростовский оптико-механический завод представит свою продукцию на форуме «Армия-2022».