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На форуме «Армия-2022» представят крылатую ракету нового поколения Х-69

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Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представит новую авиационную крылатую ракету Х-69 на международном форуме «Армия-2022».

Об этом сообщили в пресс-службе КТРВ.

«На форуме «Армия-2022» впервые продемонстрируем многофункциональную малозаметную высокоточную авиационную крылатую ракету Х-69», — приводит сообщение ТАСС.

Ракета Х-69 оснащена комбинированной системой навигации и автоматического управления, максимальная дальность её полета составляет 290 км.

Также «Тактическое ракетное вооружение» представит на форуме «Армия-2022» многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности Х-МД-Э.

Ранее ФАН сообщало, что Ростовский оптико-механический завод представит свою продукцию на форуме «Армия-2022».

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