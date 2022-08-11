Различные виды вооружения представят на форуме «Армия-2022» в Ставрополе

На военно-техническом форуме «Армия-2022» в Ставрополе представят 26 единиц военной техники.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Будут представлены такие образцы вооружения и военной техники, как вертолёт Ми-8, бронетранспортёр БТР-82АМ, самоходное орудие «Нона», буксируемая гаубица «Мста-Б», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», а также танки Т-55, Т-62, Т-64ПБ, Т-72М, Т-80Б, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», зенитная самоходная установка «Шилка» и другие», — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Посетители также смогут ознакомиться с вооружением и амуницией различных родов войск.

Как ранее сообщал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.