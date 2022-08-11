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Многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности представят на форуме «Армия-2022»

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Многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности Х-МД-Э корпорация «Тактическое ракетное вооружение» представит на форуме «Армия-2022».
Многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности представят на форуме «Армия-2022»
  • РИА Новости

Как рассказали в пресс-службе компании, ракета может применяться в том числе с беспилотных летательных аппаратов. 

«На экспозиции КТРВ на форуме «Армия» в этом году покажем межвидовую многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности модульного построения Х-МД-Э, которая может применяться с авиационных и морских носителей, а также с беспилотников», — передаёт ТАСС.

Ракета, максимальная дальность пуска которой составляет 40 км, разработана в трёх модификациях и предназначена для поражения широкой номенклатуры одиночных малоразмерных и групповых объектов днём и ночью.

Ранее сообщалось, что новейшая российская сверхдальнобойная винтовка ORSIS под патрон 12,7×99 стандарта НАТО, которая может поражать цели на расстоянии до 2 км, прошла испытания и готова к серийному выпуску.

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