военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Новейшая российская дальнобойная винтовка ORSIS прошла испытания

Короткая ссылка
Новейшая российская сверхдальнобойная винтовка ORSIS под патрон 12,7×99 стандарта НАТО, которая может поражать цели на расстоянии до 2 км, прошла испытания. Она готова к серийному выпуску.
Новейшая российская дальнобойная винтовка ORSIS прошла испытания
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на производителя винтовок ORSIS — ООО «Промтехнология».

«Образцы винтовки в калибре 12,7×99 прошли заводские испытания, и мы переходим к серийному выпуску», — заявили в компании.

Отмечается, что предприятие может производить сотни таких винтовок в год.

Производитель намерен презентовать винтовку ряду иностранных заказчиков в ходе форума «Армия-2022».

В 2020 году сообщалось, что российским силовикам планировали передать для испытаний новую крупнокалиберную снайперскую винтовку ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить