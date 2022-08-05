Новейшая российская дальнобойная винтовка ORSIS прошла испытания
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на производителя винтовок ORSIS — ООО «Промтехнология».
«Образцы винтовки в калибре 12,7×99 прошли заводские испытания, и мы переходим к серийному выпуску», — заявили в компании.
Отмечается, что предприятие может производить сотни таких винтовок в год.
Производитель намерен презентовать винтовку ряду иностранных заказчиков в ходе форума «Армия-2022».
В 2020 году сообщалось, что российским силовикам планировали передать для испытаний новую крупнокалиберную снайперскую винтовку ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac.