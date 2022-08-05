«Ледокольный флот сейчас на подъёме»: как Россия развивает Северный морской путь

Председатель кабинета министров РФ Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года. Об этом сообщается на сайте правительства. В документе перечислены более 150 мероприятий для развития этой транспортной артерии. Они затрагивают такие сферы, как создание инфраструктуры, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство ледокольного флота и пополнение группировки спутников. Общий объём финансирования инициатив составит порядка 1,8 трлн рублей. По словам аналитиков, создание инфраструктуры Северного морского пути не только выгодно РФ с экономической точки зрения, но и вносит важный вклад в обеспечение транспортной безопасности страны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути (СМП) до 2035 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Правительство продолжает работу над созданием инфраструктуры Северного морского пути — важнейшего транспортного коридора национального и мирового значения. Распоряжение, утверждающее план его развития до 2035 года, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в документе.

Отмечается, что главная цель этого плана — обеспечение надёжной и безопасной перевозки грузов и товаров для людей, живущих в районах Крайнего Севера, а также создание условий для реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне страны.

Всего в план вошли более 150 мероприятий, затрагивающих такие сферы, как развитие инфраструктуры, разработка месторождений полезных ископаемых, создание ледокольного флота и пополнение группировки спутников. Общий объём финансирования составит почти 1,8 трлн рублей, отмечают в правительстве.

Планом, в частности, предусматривается строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата «Утренний» в морском порту Сабетта на западном берегу Обской губы Карского моря, нефтеналивного терминала «Бухта Север» на севере Красноярского края и угольного терминала «Енисей» на Таймыре, на побережье Енисейского залива.

Кроме того, в документе значатся такие мероприятия, как «строительство береговых и гидротехнических сооружений для обеспечения Баимского месторождения, создание морских перегрузочных комплексов сжиженного природного газа в Камчатском крае и Мурманской области, порта-хаба для организации транзитных перевозок во Владивостоке».

Также планируется строительство транспортно-логистического узла в морском порту Корсаков на Сахалине, развитие Мурманского и Архангельского транспортных узлов, строительство баз бункеровки и технического обслуживания в портах Тикси и Диксон.

Отдельное внимание в документе уделяется пополнению российского ледокольного флота. Так, государственная корпорация «Росатом» и Минпромторг России должны будут обеспечить строительство пяти универсальных атомных ледоколов проекта 22220.

Помимо этого, с 2022 по 2027 годы должно быть завершено строительство головного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер». Это новейшая линейка ледоколов. Первое судно этого типа было заложено в 2021 году.

До 20 декабря 2023 года «Росатом», Минэкономразвития, Минфин, ФАС и Минпромторг должны будут подготовить предложения по строительству ещё двух ледоколов проекта 10510.

По словам кандидата физико-математических наук, полярника Виктора Боярского, ледоколы «Лидер» станут самыми мощными судами этого класса в мире.

Также по теме «Международный полярный маршрут»: как новые российские ледоколы помогут в освоении Северного морского пути В мае Балтийский завод заложит третий серийный (четвёртый по счёту) универсальный атомный ледокол проекта 22220 под названием...

«Мощность «Лидера» — 120 мегаватт, у современных ледоколов, которые сейчас в строю, — всего 60 мегаватт. То есть он в два раза мощнее. Он создаётся для того, чтобы в восточном секторе Арктики обеспечивать навигацию и проход караванов с коммерческой скоростью», — пояснил аналитик в беседе с RT.

Планом также предусмотрены мероприятия по строительству аварийно-спасательного флота из 46 судов и оснащению вертолётами арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС.

В документе также перечислены мероприятия по развитию группировки космических спутников, необходимых для осуществления навигации по СМП.

Так, планом правительства предусмотрено строительство шести гидрометеорологических спутников «Арктика-М», четырёх спутников радиолокационного наблюдения «Кондор-ФКА» и двух спутников радиолокационного наблюдения «Обзор-Р». Реализация этих задач возложена на госкорпорацию «Роскосмос».

В плане правительства по развитию СМП также указаны целевые показатели по увеличению объёма грузоперевозок по этой транспортной артерии. Если в 2021 году по ней было транспортировано 35 млн т грузов, то в 2023 году этот показатель должен вырасти до 46,82 млн т, а к 2035 году, согласно документу, он составит 238,11 млн т.

«Надёжный морской маршрут»

Северный морской путь — это кратчайший водный маршрут между Европой и Азией. Его протяжённость от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км. Доставка грузов по СМП почти на 30% быстрее других маршрутов.

Важным преимуществом этого маршрута является тот факт, что он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России. Как подчёркивается в пресс-релизе правительства РФ, это «особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции».

Также по теме Энергия для Арктики: какую пользу принесут России плавучие атомные электростанции В России введена в эксплуатацию единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), сообщили в компании «Росэнергоатом»....

«Это надёжный морской маршрут, широко востребованный бизнесом и, конечно, людьми, которые живут в Арктике и на Дальнем Востоке», — подчеркнул Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами 1 августа, когда обсуждалось решение о создании Главного управления Северного морского пути.

В свою очередь, вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что с каждым годом длительность навигации по Северному морскому пути увеличивается.

«Мы можем большее время проводить суда без постоянной ледокольной проводки. Но востребованность Северного морского пути будет очень сильно зависеть от того, насколько он будет безопасным и комфортным. Для этого разработан план развития Северного морского пути», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Как пояснили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, «для того чтобы Северный морской путь действительно стал новым мировым транспортным коридором, чтобы движение по нему было экономически целесообразным и безопасным, предстоит сделать очень многое».

«Надо построить новые ледоколы, спасательные и вспомогательные суда, создать терминалы для реализуемых крупных инвестиционных проектов... Каждое направление расписано по годам с соответствующими источниками финансирования», — приводятся в сообщении слова вице-премьера — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

«Колоссальные конкурентные преимущества»

Стоит отметить, что в последние годы руководство РФ уделяет особое внимание развитию СМП. Как отметил в сентябре 2021 года президент РФ Владимир Путин, Севморпуть является очень перспективным и создаёт для РФ конкурентные преимущества.

Также по теме «Крупнейшее и самое мощное соединение ВМФ»: как Северный флот обеспечивает безопасность России В России 1 июня отмечается День Северного флота — самого мощного соединения ВМФ РФ. Как сообщил командующий этим межвидовым...

«Если идти благоприятным курсом, то значительная часть маршрута проходит по нашим внутренним водам, по территориальному морю, и это, конечно, создаёт для нас колоссальные конкурентные преимущества. Но это не значит, что мы кого-то собираемся ограничивать — нет», — сказал президент в ходе общения с курсантами Морского государственного университета имени адмирала Невельского.

Путин также отметил, что для России, 18% территорий которой находится в арктической зоне, чрезвычайно важно развитие этого региона и необходимой инфраструктуры.

Напомним, для развития навигации на СМП руководство страны в 2018 году наделило «Росатом» полномочиями инфраструктурного оператора Северного морского пути.

Также правительство реализует программу по обновлению ледокольного флота: в 2020 и 2021 годах его пополнили два универсальных атомных ледокола проекта 22220 (головной ледокол «Арктика» и первый серийный ледокол «Сибирь»). Эти атомные ледоколы предназначены для самостоятельной проводки крупнотоннажных судов и круглогодичного лидирования караванов в Западном районе Арктики.

Ледокол «Арктика»

globallookpress.com

© USC Press Service

Помимо этого, проходят модернизацию ранее построенные ледоколы. Всего в состав атомного ледокольного флота в настоящее время входят два атомных ледокола проекта 22220, два атомных ледокола проекта 10520, два атомных ледокола типа «Таймыр» и «Вайгач». Их дополняет атомный контейнеровоз «Севморпуть».

Кроме того, «Росатомфлот» оперирует тремя судами технологического обслуживания и судном-контейнеровозом «Россита». В его ведении находятся также суда портового флота, предназначенные для обслуживания акватории порта Сабетта: буксиры ледового класса «Пур» и «Тамбей», ледокольные буксиры «Юрибей» и «Надым», а также портовый ледокол «Обь».

На сегодняшний день ледокольный флот РФ — самый крупный в мире.

В 2021 году была завершена реконструкция двух причалов в порту Певек — самом северном в России. В нём же расположена в данный момент и российская плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», которая была введена в эксплуатацию в 2020 году. Станция предназначена для круглогодичного электроснабжения удалённых районов Арктики и Дальнего Востока. Это единственная станция подобного рода в мире.

Помимо этого, в 2021 году были завершены дноуглубительные работы на терминале «Утренний» в порту Сабетта.

Проводятся мероприятия и по укреплению обороны Арктического региона. Так, в 2021 году Минобороны России завершило строительство на арктическом острове Земля Александры (Архангельская область) взлётно-посадочной полосы, которая может принимать все типы самолётов, в том числе стратегические бомбардировщики.

Кроме того, завершается строительство аэродрома «Темп» на архипелаге Новосибирские острова. Параллельно в интересах Третьей дивизии ПВО возводится военный городок в якутском посёлке Тикси.

Ранее было завершено возведение военной базы Арктический Трилистник, которая расположена на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа.

«Экономическая прибыль для страны»

По словам аналитиков, развитие СМП — стратегически важная задача для РФ, в том числе из-за попыток Запада «поставить Россию в статус изолированного государства».

«Действия Запада направлены на сдерживание России в экономическом плане, а также с целью давления на ближайшего союзника России — Китай. В этом плане перспективность Северного морского пути возрастает очень сильно, потому как практически половина всего мирового товарооборота проходит недалеко от острова Тайвань, через Южно-Китайское море. Существует вероятность ограничения транзита по каким-то военным причинам или из-за силового напряжения в этих участках Тихого океана. Мы видели также ситуацию с Суэцким каналом, когда одна авария на этой артерии привела к экономическим проблемам для всего мира», — рассказал в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ледокол «Сибирь»

© USC Press Service

Помимо этого, СМП выгоден Москве и с экономической точки зрения.

«Торговля зависит от логистических цепочек, давно проложенных через Тихий, затем Индийский и Атлантический океаны. В этом плане Северный морской путь короче в два раза. Использование СМП означает экономическую прибыль для страны, поскольку за транзит грузов платят, равно как и за использование инфраструктуры», — говорит аналитик.

По этой причине РФ сейчас «очень активно развивает СМП», добавил Михайлов.

«Мы строим порты, электростанции, в том числе плавучие, которые будут давать энергию, необходимую для бесперебойной работы инфраструктуры. Кроме того, мы создаём возможности для участия в морском пути великих российских рек, которые выходят в северное морское пространство», — подчеркнул аналитик.

Эксперты отмечают, что крайне важная задача сейчас — расширение ледокольного флота. Несмотря на потепление климата, без судов этого типа на Северном морском пути обойтись пока нельзя, говорят специалисты.