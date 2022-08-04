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Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года.
Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года
  • РИА Новости

Отмечается, что всего в плане более 150 мероприятий, на реализацию которых предусмотрено почти 1,8 трлн рублей.

По словам Мишустина, главная цель развития Северного морского пути — обеспечить надёжную и безопасную перевозку грузов и товаров для людей, живущих в районах Крайнего Севера, а также создать условия для реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне страны.

Ранее Мишустин заявил, что в России создают Главное управление Северного морского пути для организации движения по данному маршруту. Он отметил, что Северный морской путь особенно важен для России в условиях санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки.

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