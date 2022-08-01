Мишустин анонсировал создание в России Главного управления Севморпути

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России создают Главное управление Северного морского пути для организации движения по данному маршруту.

Об этом он сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами.

«По поручению президента создаётся Главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность», — сказал Мишустин.

Он отметил, что Северный морской путь особенно важен для России в условиях санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить к 1 августа план развития Северного морского пути до 2035 года.

Путин поручил проанализировать прогнозируемый объём грузопотока по годам с указанием инвестиционных проектов, а также количество и номенклатуру судов ледокольного флота.