Путин поручил до 1 августа утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить к 1 августа план развития Северного морского пути до 2035 года.

«В целях обеспечения надёжной и безопасной перевозки грузов по Северному морскому пути разработать и утвердить план развития Северного морского пути на период до 2035 года», — говорится в списке поручений на сайте Кремля.

Путин поручил проанализировать прогнозируемый объём грузопотока по годам с указанием инвестиционных проектов, а также количество и номенклатуру судов ледокольного флота.

В январе зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Северный морской путь находится в российской юрисдикции и решения по этому направлению принимает Российская Федерация.