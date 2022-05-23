Путин поручил до 1 августа утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года

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Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить к 1 августа план развития Северного морского пути до 2035 года.
Путин поручил до 1 августа утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«В целях обеспечения надёжной и безопасной перевозки грузов по Северному морскому пути разработать и утвердить план развития Северного морского пути на период до 2035 года», — говорится в списке поручений на сайте Кремля.

Путин поручил проанализировать прогнозируемый объём грузопотока по годам с указанием инвестиционных проектов, а также количество и номенклатуру судов ледокольного флота.

В январе зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Северный морской путь находится в российской юрисдикции и решения по этому направлению принимает Российская Федерация.

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