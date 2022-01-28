Зампредседателя Совбеза Медведев: решения по Севморпути будет принимать Россия

Северный морской путь находится в российской юрисдикции, и решения по этому направлению принимает Российская Федерация, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Севморпуть — это наш путь, это да... Это не означает, что туда не нужно привлекать в качестве наших партнёров кого-то другого, это можно делать, но при понимании того, что юрисдикция и решения в этой сфере принимаются Российской Федерацией», — цитирует Медведева РИА Новости.

В апреле российский президент Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает возможность состыковать Северный морской путь с китайским морским Шёлковым путём.

В октябре 2021 года Минвостокразвития России и госкорпорация «Росатом» подготовили проект регулярных перевозок по Северному морскому пути с использованием лихтеровоза «Севморпуть».