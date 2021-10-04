Подготовлен проект регулярных перевозок по Северному морскому пути

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Минвостокразвития России и госкорпорация «Росатом» подготовили проект регулярных перевозок по Северному морскому пути (СМП) с использованием лихтеровоза «Севморпуть».
Подготовлен проект регулярных перевозок по Северному морскому пути
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Минвостокразвития совместно с госкорпорацией «Росатом» подготовлен проект регулярных перевозок по СМП с использованием атомного лихтеровоза «Севморпуть», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что атомный лихтеровоз будет совершать три кругорейса в год начиная с 2022 года.

«Мы рассчитываем, что в следующем году будет совершено три рейса — в июне, сентябре и ноябре», — сказал Чекунков.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей Северного флота провёл артиллерийские стрельбы в море Лаптевых, отрабатывая на учениях защиту Северного морского пути.

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