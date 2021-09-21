Российские корабли провели учения по защите Севморпути

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Отряд кораблей Северного флота провёл артиллерийские стрельбы в море Лаптевых, отрабатывая на учениях защиту Северного морского пути.
Российские корабли провели учения по защите Севморпути
  • © ПРЕСС-СЛУЖБА СФ

«На переходе морем Лаптевых силы Северного флота отработали по маршруту Северного морского пути ряд комплексных учений по обороне отряда кораблей», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Северного флота.

Отмечается, что экипажи большого противолодочного корабля «Североморск» и большого десантного корабля «Георгий Победоносец» в рамках учения по обороне отряда кораблей выполнили стрельбы корабельной артиллерией по воздушным и морским целям.

16 сентября сообщалось, что Северный флот в ходе учений в Арктике выполнил стрельбы крылатыми ракетами.

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