Российские корабли провели учения по защите Севморпути

Отряд кораблей Северного флота провёл артиллерийские стрельбы в море Лаптевых, отрабатывая на учениях защиту Северного морского пути.

«На переходе морем Лаптевых силы Северного флота отработали по маршруту Северного морского пути ряд комплексных учений по обороне отряда кораблей», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Северного флота.

Отмечается, что экипажи большого противолодочного корабля «Североморск» и большого десантного корабля «Георгий Победоносец» в рамках учения по обороне отряда кораблей выполнили стрельбы корабельной артиллерией по воздушным и морским целям.

16 сентября сообщалось, что Северный флот в ходе учений в Арктике выполнил стрельбы крылатыми ракетами.