Северный флот в ходе учений в Арктике выполнил стрельбы крылатыми ракетами

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В ходе учения Северного флота в Арктике было выполнено шесть стрельб крылатыми ракетами морского и наземного базирования.
Северный флот в ходе учений в Арктике выполнил стрельбы крылатыми ракетами
  • ©Пресс-служба Северного флота

«Стрельбу крылатыми ракетами «Гранит» выполнили экипажи атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и атомного подводного ракетного крейсера «Орёл». Противокорабельными ракетами «Вулкан» и «Москит» отстрелялись боевые расчёты ракетного крейсера «Маршал Устинов» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы флота.

Кроме того, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» отработали стрельбы по морским целям с побережья полуострова Средний и арктического острова Земля Александры.

Ранее сообщалось, что Северный флот провёл учения c участием более 3 тыс. военнослужащих и около 500 единиц военной техники в Мурманской области.

В рамках учений арктическая экспедиционная группировка провела наступательную операцию по разгрому условного противника в Кольском Заполярье.

Также сообщалось бойцы спецназа Северного флота провели учения в Красноярском крае.

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