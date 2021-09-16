Северный флот в ходе учений в Арктике выполнил стрельбы крылатыми ракетами
- ©Пресс-служба Северного флота
«Стрельбу крылатыми ракетами «Гранит» выполнили экипажи атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и атомного подводного ракетного крейсера «Орёл». Противокорабельными ракетами «Вулкан» и «Москит» отстрелялись боевые расчёты ракетного крейсера «Маршал Устинов» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы флота.
Кроме того, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» отработали стрельбы по морским целям с побережья полуострова Средний и арктического острова Земля Александры.
Ранее сообщалось, что Северный флот провёл учения c участием более 3 тыс. военнослужащих и около 500 единиц военной техники в Мурманской области.
В рамках учений арктическая экспедиционная группировка провела наступательную операцию по разгрому условного противника в Кольском Заполярье.
Также сообщалось бойцы спецназа Северного флота провели учения в Красноярском крае.