Бойцы спецназа Северного флота провели учения в Красноярском крае
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу флота.
Перед военнослужащими была поставлена задача отработать действия, необходимые для охраны и обороны сил при стоянке на незащищённом рейде в Арктике.
Учения проходили на реке Енисей, в порту Дудинка на севере Красноярского края. Бойцы спецназа патрулировали прилегающие акватории на быстроходных лодках, а также провели водолазные спуски для поиска возможных диверсионных средств.
Ранее Inforeactor передавал, что в мае военнослужащие мотострелковой бригады Западного военного округа провели учения в Ленинградской области.