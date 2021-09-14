Бойцы спецназа Северного флота провели учения в Красноярском крае

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Боевые пловцы отряда специального назначения Северного флота России по борьбе с подводными диверсионными силами провели учения с арктической экспедиционной группировкой.
Бойцы спецназа Северного флота провели учения в Красноярском крае
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу флота.

Перед военнослужащими была поставлена задача отработать действия, необходимые для охраны и обороны сил при стоянке на незащищённом рейде в Арктике.

Учения проходили на реке Енисей, в порту Дудинка на севере Красноярского края. Бойцы спецназа патрулировали прилегающие акватории на быстроходных лодках, а также провели водолазные спуски для поиска возможных диверсионных средств.

Ранее Inforeactor передавал, что в мае военнослужащие мотострелковой бригады Западного военного округа провели учения в Ленинградской области.

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