Северный флот провёл учения с участием более 3 тысяч человек

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Северный флот России провёл учения c участием более 3 тыс. военнослужащих и около 500 единиц военной техники в Мурманской области.
Северный флот провёл учения с участием более 3 тысяч человек
  • © Минобороны России

Об этом сообщила пресс-служба Северного флота России.

«Практические действия... были разыграны на военных полигонах в Кандалакшском и Печенгском районах Мурманской области, а также на полуостровах Средний и Рыбачий», — приводит сообщение Интерфакс.

В рамках учений арктическая экспедиционная группировка провела наступательную операцию по разгрому условного противника в Кольском Заполярье.

В учениях были одновременно задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе «арктические» танки Т-80БВМ, реактивные системы залпового огня, самоходная артиллерия, гусеничные бронетранспортёры и вездеходы.

«Поддержку с воздуха войскам оказали бомбардировщики Су-24 отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота», — рассказали в Северном флоте.

Ранее бойцы спецназа Северного флота провели учения в Красноярском крае.

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