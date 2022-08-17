«Качественный шаг в развитии»: какие новые образцы отечественных вооружений представлены на «Армии-2022»

Ведущие российские оборонные предприятия представили широкую номенклатуру своих новейших изделий на проходящем в эти дни международном форуме «Армия-2022». В частности, на выставке продемонстрированы средства бронезащиты для силовых структур РФ, боевые модули для морских и наземных сил, авиационные управляемые ракеты РВВ-МД и «Изделие 305», линейка боеприпасов для танковых и авиационных пушек, беспилотники и макет ракетного крейсера «Арктур». По мнению экспертов, в нынешнем году на фоне СВО «Армия» стала значимой площадкой для встреч и переговоров между военными и представителями отечественной оборонки.

На проходящем в эти дни Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представлено большое число уникальных образцов вооружения и военной техники.

Так, АО «Центр высокопрочных материалов «Армированные композиты» (ЦВМ «Армоком») представило целую линейку новейших средств индивидуальной защиты. Данная компания является одним из основных поставщиков бронежилетов, шлемов и защитных комбинезонов для силовых ведомств РФ.

Для нужд военных инженеров, занимающихся разминированием местности, предприятие совместно с силовыми ведомствами РФ разработало защитный костюм «Витязь-ОС», состоящий из специальной куртки со съёмным воротом и брюк. Все элементы одежды изготовлены из огнестойкой ткани, которая способна выдерживать воздействие открытого пламени в течение 30 секунд.

Когда возникает необходимость выполнения боевых задач, военнослужащий дополнительно надевает бронешлем с забралом и бронежилет с защитой паховой области. Масса костюма — 6,3 кг, вес всего комплекта достигает 33,1 кг.

«Масса комплекта для «инженеров» внушительная. Однако он не стесняет движений и достаточно компактен при, пожалуй, максимальном уровне защиты от поражающих элементов», — заявил в комментарии RT начальник отдела маркетинга «Армокома» Роман Самохвалов.

В интересах штурмовых подразделений компания разработала бронежилет СК-ЕК массой 15,2 кг, из них 10 кг приходится на две керамические бронепанели. Экипировка быстро надевается, достаточно легко подгоняется под антропометрию бойца и оснащена системой экстренного сброса. Сейчас это изделие проходит апробацию в войсках Росгвардии.

«При создании этого бронежилета мы исходили из того, что для штурмовых действий важна максимальная площадь защиты бойца. Естественно, увеличивается и масса экипировки, тем более военнослужащий несёт на себе и боекомплект. Однако штурмовые операции, как правило, проходят в короткий промежуток времени, поэтому масса бронежилета некритична», — говорит Самохвалов.

Линейка защитной экипировки компании «Армоком»

© RT / Алексей Заквасин

Также предприятие представило на «Армии-2022» защитный комплект «Вулкан ВКС». Он предназначен для защиты лётчиков армейской авиации от пуль и вторичных осколков (предметов в обитаемом отделении вертолёта). Комплекс включает бронешлемофон, полётный костюм и бронежилеты двух типов: первый — в проекции на жизненно важные органы, второй — без неё.

«Это огнестойкий, противоосколочный и противопульный комплект. Плюс к этому он оснащён системой эвакуации, выживания и размещения снаряжения: радиостанции, боекомплекта, средств спасения в различных условиях. Апробация «Вулкана ВКС» запланирована на второе полугодие текущего года», — рассказал Самохвалов.

Ещё одна новинка «Армокома» — модульный штурмовой бронещит «Заслон» массой чуть более 10 кг. Данное изделие легче, чем типичные штурмовые бронещиты, но при этом имеет уменьшенную площадь, надёжно защищающую только жизненно важные органы.

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Для защиты нижней части тела к «Заслону» подвешиваются дополнительные бронепанели — так называемые фартуки. По словам Самохвалова, облегчённый бронещит способен выдерживать попадание пули любого калибра и очень удобен при динамическом штурме транспортных средств.

В беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин отметил, что средства индивидуальной бронезащиты «Армокома» хорошо показывают себя в боевых условиях.

«У «Армокома» действительно качественная продукция. Я думаю, что сейчас она очень востребованная в контексте СВО. Безусловно, примечательной новинкой на «Армии-2022» является защитный комплект для вертолётчиков», — говорит Бутырин.

Модули, бомбы и ракеты

В этом году на «Армии-2022» продемонстрирована весьма обширная экспозиция средств поражения. Например, «Уралвагонзавод» (УВЗ) разместил на своей площадке образцы нескольких боевых дистанционно управляемых модулей (ДУМ), предназначенных для стрельбы по наземным, воздушным и надводным целям.

Комплексы поражения могут устанавливаться на различные типы бронетехники, малотоннажные корабли и стационарные объекты. В зависимости от модификации модули оснащаются пулемётами, гранатомётами и пушками калибра 30 и 57 мм.

Наряду с этим УВЗ разместил на форуме стенд с описанием боевой системы охраны «Прометей». Она состоит из 16 стационарных дистанционных модулей, объединённых в контур управления. Основу вооружения ДУМ составляют 12,7-мм пулемёты «Корд».

Образцы боевых модулей от УВЗ

© RT / Алексей Заквасин

Также в комплект «Прометея» входят средства акустического и светового предупреждения нарушителей, комплекс обнаружения и захвата целей, тепловизор и дневная камера.

«Ростех» в этом году разместил в своём павильоне на «Армии» макет нового 30-мм выстрела ЗУОФ23 с осколочно-фугасно-зажигательным снарядом и управляемым дистанционно-контактным взрывателем (УДКВ). Боеприпас предназначен для стрельбы из автоматических пушек 2А42 и 2А72, которые устанавливаются на воздушные и наземные платформы ВС РФ.

Снаряд ЗУОФ23 предназначен для поражения живой силы, небронированной техники и средств воздушного нападения на дальностях до 4 км. Он многократно превосходит штатный боеприпас по эффективности прежде всего из-за наличия УДКВ.

«Изделие является качественным шагом в развитии боеприпасов малого калибра за счёт перехода к управляемому дистанционному подрыву», — говорится в материалах «Ростеха».

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Помимо новейшего выстрела ЗУОФ23, госкорпорация продемонстрировала широкую номенклатуру современных боеприпасов для танковой, полевой и морской артиллерии, включая 125-мм выстрел 3ВБМ23 «Свинец-2» и выстрел с подкалиберным снарядом повышенного могущества «Манго-М» аналогичного калибра.

Оба снаряда отличает повышенная бронепробиваемость на уровне более 20%. «Свинец-2» и «Манго-М» способны уверенно поражать практически весь спектр бронетехники с дистанции свыше 2 км.

Из авиационных бомб «Ростех» разместил в своём павильоне планирующий боеприпас ПБК-500У СПБЭ-К, предназначенный для круглосуточного всепогодного применения без захода носителя в зону огневого воздействия объектовой ПВО.

На театре военных действий ПБК-500У СПБЭ-обеспечивает поражение бронетехники, наземных радаров, пунктов управления и энергетических установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

Из авиационного ракетного вооружения на «Армии-2022» представлен управляемый боеприпас «воздух — воздух» РВВ-МД разработки АО «Специальное конструкторское технологическое бюро «Курганприбор».

Ракета приспособлена для ближнего высокоманёвренного воздушного боя и обеспечивает поражение целей с любых направлений и при активном противодействии противника. Её можно устанавливать как на самолёты, так и на вертолёты ВКС.

Ракета «воздух — воздух» РВВ_МД

© RT / Алексей Заквасин

Максимальная дальность пуска РВВ-МД достигает 40 км, масса боевой части — 8 кг, предельная высота поражаемых целей — 20 км.

Наряду с боеприпасом «Курганприбора», на «Армии-2022» продемонстрирована лёгкая авиационная крылатая ракета класса «воздух—поверхность», известная также под наименованием «Изделие 305».

Ракета предназначена для оснащения модернизированных вариантов разведывательно-ударных вертолётов Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», которые широко применяются в ходе спецоперации.

Масса боевой части «Изделия 305» — 25 кг, гарантированная дальность полёта — 14,5 км, что вдвое больше дистанции, с которой могут применяться другие современные ракеты армейской авиации РФ.

«Позитивный тренд»

Из военно-морской техники на форуме впервые продемонстрирован макет ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Арктур», приспособленного для несения боевого дежурства в водах Арктики. Изделие размещено на площадке Главного командования ВМФ.

Разработчиком концепта нового подводного носителя межконтинентальных баллистических ракет (МБР) является Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».

Макет подводного крейсера «Арктур»

© RT / Алексей Заквасин

Подлодка будет отличаться меньшим водоизмещением и количеством МБР на борту, чем современные ракетоносцы. Длина «Арктура» составит 134 м, ширина — 15,7 м, численность экипажа — около 100 человек.

Важной особенностью перспективного РПКСН является наличие отсека для размещения автономного необитаемого подводного аппарата в модификации «Суррогат-В». Как сообщалось ранее, этот тип морского беспилотника может заниматься картографированием, разведкой и имитировать действия субмарины противника.

Предполагается, что «Арктур» придёт на смену крейсерам проекта 955А «Борей-А» и станет носителем более совершенных МБР.

Также на стенде Главного командования ВМФ представлены модели перспективных кораблей, в том числе безэкипажного типа, и БПЛА для морской авиации.

В беседе с RT военный эксперт Никита Буранов отметил, что в нынешнем году на форуме «Армия» представлена необычайно широкая номенклатура беспилотных аппаратов самого разного назначения.

«Обилие беспилотников — это важный позитивный тренд. Думаю, что многие образцы, впервые представленные на форуме, найдут своё практическое применение. В этом году на фоне спецоперации «Армия» превратилась в очень значимую площадку для встреч и переговоров между военными и представителями оборонного комплекса нашей страны», — резюмировал Буранов.