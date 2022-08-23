«Боевая обкатка»: как опыт спецоперации позволяет совершенствовать российское оружие

Полученный в ходе спецоперации опыт используется для повышения возможностей техники и вооружения ВС РФ. Об этом заявил начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны РФ Василий Елистратов. Ранее военное ведомство заключило контракты на модернизацию и поставку нескольких типов бронетехники, участвующих в СВО. По мнению экспертов, обновлённые танки и бронемашины получат улучшенную защиту и средства ситуационной осведомлённости. Кроме того, как ожидают специалисты, опыт спецоперации будет способствовать насыщению войск беспилотниками различного типа и средствами радиоэлектронной борьбы.

Начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны РФ Василий Елистратов заявил о том, что опыт, полученный в ходе спецоперации, позволяет совершенствовать вооружение российской армии.

«Могу сказать одно — ребята работают самоотверженно, хорошо, и мы получаем всю необходимую информацию в виде обратной связи для того, чтобы системы вооружения сделать ещё эффективнее и ещё умнее», — сообщил военачальник в интервью агентству ТАСС на полях состоявшегося на прошлой неделе международного военно-технического форума «Армия-2022».

Как полагают опрошенные RT эксперты, спустя более полугода с начала спецоперации Вооружённые силы РФ получили достаточно богатый боевой опыт, который в сжатые сроки позволит существенно повысить боевые возможности российской техники и вооружения.

«Боевую обкатку на Украине прошли едва ли не все комплексы вооружения, которые есть у нашей армии. Я думаю, что полученный опыт создал задел как для создания принципиально новых образцов, так и модернизации того оружия, которое находится в эксплуатации», — отметил в разговоре с RT военный обозреватель Александр Хроленко.

«Многомерная защита»

До назначения на должность начальника Управления развития технологий ИИ Минобороны РФ Елистратов работал начальником научно-исследовательского отдела Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища и занимался внедрением технологий искусственного интеллекта в технику для нужд ВДВ.

В интервью RT в июне 2019 года в ходе форума «Армия» Елистратов рассказал о создании новых тренажёров и гусеничного робототехнического комплекса (РТК) «Марс», который способен самостоятельно анализировать окружающую обстановку, выполнять транспортные задачи и эвакуировать раненых с поля боя.

Оружейный форум в этом году также не обошёлся без премьер в сфере робототехники. В частности, «Ростех» продемонстрировал на «Армии» модификацию популярной в российских войсках БМП-3 с функцией беспилотного управления.

БМП-3 с функцией беспилотного управления

Экспериментальная машина оснащена модулем «Синица», который состоит из 30-мм автоматической пушки 2А72, 7,62-мм пулемёта ПКТМ и 100-мм орудия 2А70, которое может применяться для запуска противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

Дистанционное управление беспилотной БМП-3 осуществляется с помощью пульта наподобие обычного игрового джойстика. Как полагают в госкорпорации, роботизированная машина поддержки пехоты может применяться «в опасных и сложных ситуациях, где риск для личного состава слишком высок».

Напомним, что БМП-3, как и другие виды российской бронетехники, используются российскими ВС в спецоперации. По результатам применения в ближайшем будущем машина получит дополнительную защиту в виде решёток и бронеэкранов. Эту модернизацию проведёт «Курганмашзавод».

Ранее средства дополнительной защиты стали появляться на БМП-2, которые также используются ВС РФ в боевых действиях на Украине. Их установкой начали заниматься ремонтно-восстановительные части российской армии.

Специалисты устанавливают модули, позволяющие выдержать обстрел из крупнокалиберных пулемётов. Поверх них монтируются противокумулятивные экраны для борьбы с боеприпасами ручных противотанковых гранатомётов (РПГ).

Также на обновлённых в полевых условиях БМП-2 улучшена защита 30-мм скорострельной пушки, спаренного пулемёта и комплекса управляемого вооружения. Несмотря на повышение массы, машины сохранили возможность преодолевать вплавь водные преграды.

В настоящее время отечественная оборонная промышленность проводит модернизацию парка БМП-2. Так, на форуме «Армия-2022» АО «103-й бронетанковый ремонтный завод» получил заказ Минобороны РФ на капитальный ремонт и усовершенствование возможностей этой техники.

Модернизированные БМП-2М получают новые боевые отделения «Бережок» с 30-мм пушками, противотанковыми ракетными комплексами «Корнет» и автоматическими гранатомётами.

БМП-2М с боевым отделением «Бережок»

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Помимо этого, российская армия должна получить усовершенствованные танки Т-90М «Прорыв». Контракт на их производство был вручён гендиректору «Уралвагонзавода» Александру Потапову на «Армии-2022».

Серийное производство Т-90М началось в феврале 2021 года. В мае текущего года партия этих машин была отправлена на Украину прямо с «Уралвагонзавода».

«Прорыв» отличается повышенным уровнем защищённости и надёжности всех видов бортового оборудования. На Т-90М установлен более мощный двигатель и новый комплекс обнаружения целей. При необходимости танк может действовать в условиях сетецентрических боевых операций.

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Как заявил Александр Хроленко, опыт, полученный в ходе спецоперации, диктует необходимость усиливать защиту всех типов бронетехники, но без ущерба их манёвренным характеристикам.

«Наши инженеры и военные, безусловно, стремятся усилить защиту танка и повысить ситуационную осведомлённость экипажа. Насколько я понимаю, отечественные танки оснащаются средствами многослойной, многомерной защиты, средствами перехвата снарядов противника, комплексами предупреждения о попадании под прицел врага», — пояснил Хроленко.

При этом, по мнению эксперта, в условиях СВО вполне могут широко применяться далеко не самые новые образцы, включая, например, танк Т-62М. В этом году данная машина была впервые представлена на «Армии» в радикально обновлённом виде.

Танк получил новейшую систему наблюдения, комплекс динамической защиты «Контакт», прикрывающий боковые проекции, противокумулятивные решётчатые экраны. Основу ударной мощи Т-62М составляет 115-мм орудие 2А20 (У-5ТС) «Молот» с лазерным дальномером, который встроен в прицел наводчика.

В комментарии RT военный эксперт Сергей Суворов высоко оценил представленную модель Т-62М.

«Танк Т-62М с новой системой наблюдения, впервые показанный на «Армии», вызвал большой интерес у публики. Я бы не стал давать прогнозов по поводу того, как он проявит себя в боевых условиях. Но могу сказать, что это нужная нашей армии машина», — говорит Суворов.

Танки на форуме «Армия-2022»

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Ещё одной необычной разработкой, призванной усилить степень защищённости танков и другой бронетехники, является продемонстрированный на «Армии-2022» проект бойкового минного трала.

Его авторы — специалисты Военного учебно-научного центра Сухопутных войск. Они предлагают монтировать трал к передней части танка. С помощью врезающихся в грунт бойков устройство будет разрушать мины на своём пути, проводя сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов.

Как пояснил в беседе с RT на полях «Армии-2022» один из разработчиков трала, в современных боевых условиях продвижение колонн военной техники часто затруднено из-за обилия минных полей. При этом специализированных средств разминирования, как правило, не хватает.

Беспилотная революция

Ещё одним важным опытом, полученным в спецоперации, является массовое применение беспилотников самого разного типа. Причём характер боевых действий на Украине требует того, чтобы лёгкие тактические БПЛА были расходным материалом.

Известно, что в СВО российские военные применяют дроны-камикадзе «КУБ» и «Ланцет», а также тактический БПЛА «Орлан-10» — в том числе для точечных ударов по противнику, тяжёлые платформы «Иноходец» («Орион»), малоразмерные аппараты с отечественными тепловизорами БПЛА400Т и обычные гражданские коптеры.

«Стоящие на вооружении ВС РФ беспилотники хорошо показали себя в спецоперации, но наверняка, как это обычно бывает, были выявлены и некоторые недочёты. Скорее всего, они будут модернизированы, получат новое оборудование и вооружение», — рассуждает Хроленко.

Кроме того, в спецоперации российские войска применяют обычные гражданские коптеры. Как сообщил ранее в комментарии RT репортёр ВГТРК Александр Сладков, потребность в коптерах у российской армии очень высока. По его словам, на один мотострелковый полк необходимо три больших аппарата, девять средних и 27 маленьких.

Такие БПЛА часто выходят из строя и потому их поставки должны носить массовый и непрерывный характер. Российские войска в основном получают коптеры от волонтёров. Однако, как говорит Хроленко, ситуация меняется, и российская промышленность адаптируется к запросам военных.

Например, на «Армии-2022» концерн «Калашников» продемонстрировал квадрокоптер ZALA 421-24. Беспилотник способен находиться в воздухе более 30 минут на высоте до 1,5 км. Как утверждает разработчик, аппарат незаметен для противника и устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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По словам Сергея Суворова, в современных условиях без масштабного применения беспилотников немыслима ни одна даже незначительная акция вооружённых сил.

«БПЛА не только проводят разведку на различные расстояния, выявляя позиции, огневые точки, бронетехнику противника. Их применение позволяет корректировать огонь, фиксировать результаты ударов, в целом быстрее проводить разведку, атаковать и уходить от ответного огня», — подчеркнул эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и Хроленко. По его словам, наряду с новыми беспилотниками российские ВС должны получить и более совершенные средства РЭБ.

«Спецоперация очень хорошо показала, насколько важны не только БПЛА, но и средства противодействия им. Прежде всего это мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы, которые будут глушить сигналы управления и выжигать их электронику», — подытожил Хроленко.