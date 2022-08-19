Разработчик: Россия применяет в спецоперации дроны с отечественными тепловизорами
- РИА Новости
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Об этом сообщил представитель конструкторского бюро «Астрон» (предприятия — производителя беспилотников) Александр Бубнов.
«В связи с военной спецоперацией госзаказчику потребовался отечественный тепловизор для дронов. По сути, наш БПЛА400Т и есть летающий тепловизор, который применяется в том числе для разведки и целеуказания артиллерии. Изделие уже серийно поставляется в ВС России и применяется в СВО», — цитирует Бубнова РИА Новости.
БПЛА400Т распознаёт живую силу и технику противника на расстоянии до 400 м, продолжительность полёта дрона — 45 минут, высота полёта — до 3 км, взлётная масса — 1,2 кг.
До конца года предприятие планирует изготовить 1 тыс. таких дронов для нужд российской армии.
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