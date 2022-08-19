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Разработчик: Россия применяет в спецоперации дроны с отечественными тепловизорами

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Россия начала применять в зоне спецоперации дроны с отечественным тепловизором БПЛА400Т для разведки и корректировки артиллерии.
Разработчик: Россия применяет в спецоперации дроны с отечественными тепловизорами
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщил представитель конструкторского бюро «Астрон» (предприятия — производителя беспилотников) Александр Бубнов.

«В связи с военной спецоперацией госзаказчику потребовался отечественный тепловизор для дронов. По сути, наш БПЛА400Т и есть летающий тепловизор, который применяется в том числе для разведки и целеуказания артиллерии. Изделие уже серийно поставляется в ВС России и применяется в СВО», — цитирует Бубнова РИА Новости.

БПЛА400Т распознаёт живую силу и технику противника на расстоянии до 400 м, продолжительность полёта дрона — 45 минут, высота полёта — до 3 км, взлётная масса — 1,2 кг.

До конца года предприятие планирует изготовить 1 тыс. таких дронов для нужд российской армии.

Ранее ФАН сообщало, что российско-индийская корпорация BrahMos Aerospace представила на форуме «Армия-2022» сверхзвуковую крылатую ракету «БраМос».

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