Разработчик: Россия применяет в спецоперации дроны с отечественными тепловизорами

Россия начала применять в зоне спецоперации дроны с отечественным тепловизором БПЛА400Т для разведки и корректировки артиллерии.

Об этом сообщил представитель конструкторского бюро «Астрон» (предприятия — производителя беспилотников) Александр Бубнов.

«В связи с военной спецоперацией госзаказчику потребовался отечественный тепловизор для дронов. По сути, наш БПЛА400Т и есть летающий тепловизор, который применяется в том числе для разведки и целеуказания артиллерии. Изделие уже серийно поставляется в ВС России и применяется в СВО», — цитирует Бубнова РИА Новости.

БПЛА400Т распознаёт живую силу и технику противника на расстоянии до 400 м, продолжительность полёта дрона — 45 минут, высота полёта — до 3 км, взлётная масса — 1,2 кг.

До конца года предприятие планирует изготовить 1 тыс. таких дронов для нужд российской армии.

Ранее ФАН сообщало, что российско-индийская корпорация BrahMos Aerospace представила на форуме «Армия-2022» сверхзвуковую крылатую ракету «БраМос».