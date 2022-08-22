В Минобороны заявили, что опыт СВО учитывается при модернизации российского оружия
Он высоко оценил работу российских военнослужащих в рамках спецоперации.
«Мы получаем всю необходимую информацию в виде обратной связи для того, чтобы системы вооружения сделать ещё эффективнее и ещё умнее», — приводит ТАСС заявление Елистратова в интервью в рамках прошедшего форума «Армия-2022».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что новейшие истребители Су-57 блестяще проявили себя с точки зрения вооружения в ходе применения во время спецоперации на Украине.