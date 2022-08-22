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В Минобороны заявили, что опыт СВО учитывается при модернизации российского оружия

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Опыт применения вооружений в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине используется для повышения эффективности оружия. Об этом заявил начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов.

Он высоко оценил работу российских военнослужащих в рамках спецоперации.

«Мы получаем всю необходимую информацию в виде обратной связи для того, чтобы системы вооружения сделать ещё эффективнее и ещё умнее», — приводит ТАСС заявление Елистратова в интервью в рамках прошедшего форума «Армия-2022».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что новейшие истребители Су-57 блестяще проявили себя с точки зрения вооружения в ходе применения во время спецоперации на Украине.

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