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Конструктор Курдубанов рассказал, как управляется боевая машина-робот на базе БМП-3

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Главный конструктор ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы» (ГК «Ростех») Сергей Курдубанов рассказал, как управляется боевая машина-робот на базе БМП-3.
Конструктор Курдубанов рассказал, как управляется боевая машина-робот на базе БМП-3
  • РИА Новости

«Управляет один человек за пультом управления. В простонародье это обычный джойстик игровой. Он получает всю картинку всего, что происходит вокруг машины, данные прицелом, по боекомплекту, и один человек управляет как огневым модулем, так и ходовыми характеристиками шасси», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил Курдубанов, механик-водитель может выполнять свои задачи как обычно, но в случае высокого риска имеет возможность переключить тумблер и перейти в дистанционный режим.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью «Радио 1» рассказал о существенных отличиях новой орбитальной станции, представленной «Роскосмосом» на VIII Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», от МКС.

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