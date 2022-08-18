Плацдарм безопасности: чем объясняются планы армии Китая участвовать в российских стратегических учениях «Восток-2022»

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая примут участие в манёврах «Восток-2022» в России. Об этом сообщило Министерство обороны КНР. Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» пройдут в Восточном военном округе РФ с 30 августа по 5 сентября, уточнили ранее в российском оборонном ведомстве. Эксперты отмечают, что Москва и Пекин наращивают военное сотрудничество, чтобы обеспечить безопасность своих стран на фоне нестабильной военно-политической обстановки в мире и скоординировать усилия в противовес коллективному Западу.

Китайские военные примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» в России. Об этом сообщили в Минобороны КНР.

«Согласно годовому плану сотрудничества между вооружёнными силами двух стран и договорённостям сторон, НОАК (Народно-освободительная армия Китая. — RT) в ближайшее время выделит и направит часть сил в Россию для участия в учениях «Восток-2022», — заявили в ведомстве.

КНР направляет своих представителей на эти учения, чтобы «углубить прагматичное дружественное сотрудничество с вооружёнными силами стран-участниц, повысить уровень стратегического взаимодействия с ними, укрепить способности по реагированию на различные угрозы безопасности», отметили в китайском оборонном ведомстве.

Кроме России и Китая, в учениях «Восток-2022» также примут участие военные из Белоруссии, Индии, Таджикистана и Монголии.

Минобороны РФ ранее сообщило, что стратегические учения «Восток-2022» пройдут с 30 августа по 5 сентября на 13 полигонах Восточного военного округа. Руководить манёврами будет начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«В ходе учений будут отрабатываться вопросы применения группировок войск (сил) при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе. Кроме войск (сил) Восточного военного округа, к данным манёврам будут привлечены часть сил воздушно-десантных войск, дальней авиации и военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других государств», — говорится в сообщении МО РФ.

Укрепление сотрудничества

За последние несколько лет Россия и Китай существенно нарастили военное сотрудничество, в том числе в сфере проведения совместных военных учений и манёвров.

Так, Россия и КНР в 2016 и 2017 годах провели совместные учения «Морское взаимодействие».

В 2018 году китайские военные приняли участие в учениях «Восток-2018» на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. В этих манёврах впервые в истории двусторонних военных связей РФ и КНР приняла участие целая мотострелковая бригада Народно-освободительной армии Китая, которая обозначала действия китайской общевойсковой армии.

Военнослужащие КНР и России

РИА Новости

© Александр Кондратюк

Уже в следующем году Китай направил 1,6 тыс. военных и более 300 единиц техники на стратегические командно-штабные учения «Центр-2019», которые проходили в Оренбургской области. Китайские военные принимали участие и в стратегических учениях «Кавказ-2020».

В министерствах обороны РФ и Китая отмечали, что эти мероприятия направлены на укрепление всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнёрства и углубление практического сотрудничества в военной сфере. В то же время в Пекине и Москве неоднократно подчёркивали, что обмен военным опытом между РФ и Китаем не направлен против третьих стран.

В мае этого года посол Китая в России Чжан Ханьхуэй отметил, что в последние годы КНР и РФ добились «значительных результатов» в сфере военно-технического сотрудничества и оно «продолжает поступательно развиваться».

«Китайско-российское военно-техническое сотрудничество соответствует коренным интересам обеих сторон, осуществляется на основе принципа взаимной выгоды, не направлено против третьей стороны, способствует региональной стабильности и развитию, а также является важным гарантом международного стратегического баланса и мира во всём мире», — подчеркнул дипломат в интервью агентству ТАСС.

Чжан Ханьхуэй добавил, что Пекин придаёт большое значение сотрудничеству с Россией в этой области и «будет вместе с российской стороной работать над продвижением военно-технического сотрудничества на более высоком уровне и в более широких масштабах».

В свою очередь, глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ, выступая с видеообращением на X Московской конференции по международной безопасности, назвал связи Китая с Россией образцом взаимодействия двух крупных держав.

«Китай и Россия — образец сотрудничества без формирования блоков, а также без нагнетания конфронтации... Пекин и Москва постоянно укрепляют взаимное доверие, способствуя развитию наших двусторонних стратегических отношений на ещё более высоком уровне», — заявил он.

Геополитический контекст

Китай на протяжении последних лет регулярно принимает участие в военных учениях в России, напомнил научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

«Участие Китая интенсифицируется, и количество китайских подразделений на этих учениях постоянно увеличивается. Это свидетельствует о том, что сотрудничество между Россией и Китаем в военной области растёт, движется в сторону ещё более тесных отношений. Это связано с действиями США, которые проводят враждебную политику по отношению к России и к Китаю», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Китайский военнослужащий

РИА Новости

© Александр Кондратюк

Александр Лукин отметил, что усиление военного сотрудничества говорит о том, что Москва и Пекин понимают: угрозы для них исходят от одних и тех же стран.

«Поэтому они координируют свои действия. Что касается практического значения этих учений, в их рамках Россия и Китай передают друг другу военный опыт и становятся более боеспособными», — пояснил политолог.

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Стратегические командно-штабные учения РФ с участием китайских военных — сигнал странам Запада о том, что Пекин и Москва готовы совместно реагировать на изменения в военно-политической обстановке в Азии, подчеркнул Александр Лукин.

«Сейчас образовывается ситуация, в которой идёт поляризация мировых держав и создаются два противостоящих мировых лагеря, в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С одной стороны — это США и их союзники, новая организация AUKUS, Южная Корея и особенно Япония, с другой стороны, складывается альянс между Россией и Китаем», — рассказал эксперт.

В Госдепартаменте США уже прокомментировали предстоящие манёвры «Восток-2022» с участием Китая. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне считают эти учения рутинными.

В беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт РСМД Дмитрий Ежов отметил, что КНР является стратегическим партнёром РФ и в военной сфере, поэтому участие китайских военных в учениях на востоке России — не исключительный случай. Однако это взаимодействие приобретает особый смысл в условиях нынешней военно-политической обстановки в мире, добавил собеседник RT.

«Эти учения являются достаточно важными особенно в условиях геополитического противостояния и гибридной войны, которую ведёт против России, и не только против неё, коллективный Запад. В данном случае мы наблюдаем координацию усилий в противовес этому коллективному Западу. Координация сил между РФ и КНР также является своеобразным противовесом блоку НАТО», — подчеркнул Дмитрий Ежов.

Напомним, что Североатлантический альянс на прошедшем в конце июня саммите в Мадриде принял новую стратегическую концепцию, где говорится, что действия Китая представляют вызов для интересов и безопасности стран альянса.

В МИД Китая, в свою очередь, заявили, что новая стратегическая концепция НАТО «очерняет внешнюю политику КНР, делает безответственные замечания о нормальном военном развитии Китая и политике национальной обороны».

Дмитрий Ежов считает, что США и их союзники негативно отреагируют на проведение новых совместных российско-китайских учений.

«США очень болезненно реагируют на подобные сигналы. Они будут заявлять, что Россия совместно с Китаем якобы создаёт дополнительную эскалацию при нестабильной международной обстановке и так далее. Но цель этих учений другая — прежде всего обезопасить свои рубежи и границы и создать определённый плацдарм для обеспечения безопасности РФ и КНР в дальнейшем», — заключил эксперт.