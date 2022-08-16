Глава Минобороны КНР назвал связи Китая с Россией образцом сотрудничества

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ назвал связи Китая с Россией образцом взаимодействия двух крупных держав без формирования враждующих блоков.

Соответствующее заявление он сделал, выступая с видеообращением на X Московской конференции по международной безопасности.

«Китай и Россия — образец сотрудничества без формирования блоков, а также без нагнетания конфронтации... Пекин и Москва постоянно укрепляют взаимное доверие, способствуя развитию наших двусторонних стратегических отношений на ещё более высоком уровне», — цитирует его ТАСС.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что КНР планирует продолжить увеличивать расчёты в национальных валютах в торговле с российской стороной.