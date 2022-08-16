военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава Минобороны КНР назвал связи Китая с Россией образцом сотрудничества

Короткая ссылка
Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ назвал связи Китая с Россией образцом взаимодействия двух крупных держав без формирования враждующих блоков.
Глава Минобороны КНР назвал связи Китая с Россией образцом сотрудничества
  • AP

Соответствующее заявление он сделал, выступая с видеообращением на X Московской конференции по международной безопасности.

«Китай и Россия — образец сотрудничества без формирования блоков, а также без нагнетания конфронтации... Пекин и Москва постоянно укрепляют взаимное доверие, способствуя развитию наших двусторонних стратегических отношений на ещё более высоком уровне», — цитирует его ТАСС.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что КНР планирует продолжить увеличивать расчёты в национальных валютах в торговле с российской стороной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить